۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

معاون فرماندار دیلم: فرهنگ ترافیک برای کاهش تصادفات ارتقا یابد

بوشهر- معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار دیلم بر ارتقای فرهنگ ترافیک و همکاری دستگاه ها برای کاهش تصادفات در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باباحسنی عصر پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دیلم ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های مرتبط، با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی، گفت: ارتقای فرهنگ ترافیک در میان شهروندان، به‌ویژه رانندگان وسایل نقلیه عمومی، موتورسیکلت‌سواران و راکبان کم‌سن‌وسال، نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد و باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار دیلم افزود: نصب سرعت‌کاه‌ها در نقاط حادثه‌خیز، اصلاح معابر، بهسازی علائم راهنمایی و رانندگی و اجرای طرح‌های آموزشی و فرهنگی در مدارس و محلات، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای کاهش سوانح رانندگی در شهرستان دیلم است.

دبیر شورای ترافیک شهرستان دیلم همچنین خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها در اجرای این اقدامات شد و بر اهمیت استمرار برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش‌های فرهنگی برای حفظ جان شهروندان و ارتقای ایمنی ترافیک شهری و روستایی تأکید کرد.

این نشست به ریاست رئیس دادگستری و با حضور معاونین فرماندار، بخشداران، دادستان، فرماندهان نظامی و انتظامی و سایر اعضای شورا در محل فرمانداری و با دستور کار اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تصادفات رانندگی برگزار شد.

