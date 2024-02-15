امنیت تردد مردم در معابر یکی از اولویت های دادستانی دیلم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسام الدین حسینی پنج شنبه شب در نشست شورای ترافیک استان بوشهر که به میزبانی شهرستان دیلم برگزار شد اظهار داشت: با راکبان کم‌سن و سال موتورسیکلت که به صورت گروهی برای شهروندان در سطح شهر ناامنی ایجاد می‌کنند برخورد می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیلم عدم فرهنگ سازی را از مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: آرامش و امنیت تردد مردم در معابر و خیابان‌ها یکی از اصول مورد توجه دادستانی این شهرستان است که با ترویج فرهنگ صحیح رانندگی می‌توان به این هدف دست یافت.

وی ادامه داد: پلیس راهنمایی و رانندگی در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی عضو شورای ترافیک، علاوه بر اقدامات کنترلی و نظارتی در خصوص موتورسواران پرخطر، برای نهادینه‌سازی آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه باید اقدام کند.

حجت الاسلام حسینی کوتاهی دستگاه‌ها در این زمینه را غیر قابل پذیرش خواند و بر لزوم برنامه‌ریزی برای کاهش تصادفات از سوی پلیس و دستگاه‌های عضو شورای ترافیک تاکید کرد.