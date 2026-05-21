به گزارش خبرنگار مهر، حسن باباحسنی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان دیلم با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در اجرای مصوبات این شورا اظهار کرد: برنامه‌ریزی اصولی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی استاندارد و ساماندهی نقاط حادثه‌خیز می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت تردد در شهرها داشته باشد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته فنی برای بررسی نقاط پرخطر در شهرهای دیلم و امام حسن افزود: با ابلاغ نظر کارشناسی، اقدامات لازم برای رفع این نقاط عملیاتی خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای موتورسواران و خانواده‌هایشان در راستای کاهش تصادفات تدوین شده است که به‌زودی با برگزاری «میز خدمت» اجرایی خواهد شد.

وی افزود: اصلاح، رنگ‌آمیزی و آشکارسازی سرعت‌کاه‌ها نیز از دیگر برنامه‌هایی است که برای افزایش ایمنی معابر در دست اقدام است