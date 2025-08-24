  1. استانها
مدیرکل اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی منصوب شد

مشهد - با حکم وزیر ورزش و جوانان «امیر زارعی» به عنوان مدیرکل اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، امیر زارعی به‌عنوان سکاندار جدید ورزش و جوانان استان منصوب شد.

همچنین از زحمات و تلاش‌های ارزشمند محبوبه میرزایی‌راد سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی تقدیر به عمل آمد.

