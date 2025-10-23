  1. استانها
برگزاری نخستین جشنواره «لکوکاپ» خلاقیت‌های علمی و پژوهشی در کردستان

سنندج- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان از برگزاری نخستین جشنواره خلاقیت‌های علمی-پژوهشی «لکو کاپ» در تاریخ دوم آبان ماه ۱۴۰۴ در سنندج خبر داد.

حمیدرضا گوهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام خبر برگزاری نخستین جشنواره خلاقیت‌های علمی و پژوهشی «لکو کاپ» گفت: این جشنواره با هدف تشویق و ترغیب نسل جوان به فعالیت‌های علمی و پژوهشی، روز جمعه ۲ آبان ماه ۱۴۰۴ در مرکز فرهنگی هنری شماره ۴ سنندج برگزار خواهد شد.

وی افزود: «لکو کاپ» فرصتی است تا نوجوانان و جوانان خلاق استان، دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به نمایش بگذارند و در فضایی رقابتی و آموزشی به ارتقای دانش و مهارت‌های خود بپردازند.

وی تصریح کرد: این رویداد علمی-فرهنگی به‌ویژه به دنبال افزایش تعاملات علمی و اجتماعی میان نوجوانان از سرتاسر استان است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان همچنین از آمادگی این مرکز برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره خبر داد و از تمامی علاقه‌مندان دعوت کرد تا در این رویداد مشارکت کنند.

