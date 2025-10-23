احمدی: مقوله فرهنگ و هنر بر مقولات اقتصادی برتری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی احمدی روز پنجشنبه در نشستی صمیمی با هنرمندان استان آذربایجانشرقی بر جایگاه بیبدیل هنر و فرهنگ بهعنوان عاملی ماندگار برای تداوم حاکمیت و نیز هویتبخش و قداستبخش به مکانها و مناسبتها تأکید کرد.
برتری فرهنگ و هنر بر اقتصاد
وی در این نشست که در تالار خاقانی تبریز برگزار شد، اظهار داشت: مقوله فرهنگ و هنر بر مقولات اقتصادی برتری دارد. هنر میتواند باعث دوام یک حاکمیت و تداوم و ماندگاری هنرمند شود که برای آن میتوان مثالهای بسیاری از ایران و عرصه بینالمللی آورد؛ از جمله کمالالملک و پیکاسو که هیچکدام در قید حیات نیستند، اما نام و مکان زندگیشان ماندگار است.
احمدی تصریح کرد: هنر به مکانی که در آن قرار میگیرد نیز قداست میبخشد، خود پایدار میماند و در نهایت بهعنوان نشان برتری یک حاکمیت عمل میکند. این، ارزش واقعی هنر است.
تناسب ماهیت شغل و شاغل در عرصه هنر
مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس به تفاوت بنیادین ماهیت اشتغال در حوزه هنر با اقتصاد پرداخت و تصریح کرد: در مقوله هنر و فرهنگ، ماهیت شغل با ماهیت شاغل تناسب دارد و هر دو واجد عقلانیت هستند، در حالیکه در اقتصاد ممکن است چنین نباشد.
تأثیرگذاری زبان هنر فراتر از خطابه
سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زبان هنر را تأثیرگذارتر از زبان خطابه دانست و افزود: گاهی یک دیالوگ در اثری سینمایی یا نمایشی میتواند سبب ایجاد ارتباطی عمیق بین یک جوان و موضوعی مانند حادثه کربلا شود؛ این قدرت زبان هنر است.
هشدار به مسئولان برای اهمیت دادن به هنر
وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به عرصه هنر، هشدار داد: هیچ مسئولی نمیتواند به هنر اهمیت ندهد. اگر بخواهیم جامعه ما پایدار بماند و آیندگان درباره ما قضاوت درستی داشته باشند، باید به هنر اهمیت دهیم.
احمدی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات عملی این معاونت اشاره کرده و گفت: تشکیل کارگروه «اقتصاد و هنر» در معاونت امور هنری برای بررسی و استقبال از طرحهای عالمانه و اجرای طرحهای مشارکتی در حوزه هنری با بهرهگیری از توان بخش خصوصی، از جمله این اقدامات است.
سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به تغییر کلی تشکیلات صدور گواهینامه و درجه هنری و واگذاری دبیری آن به یک فرد هنرمند با دستورالعمل دقیق، گفت: به ایشان تأکید شده که تحت هیچ شرایطی با آبروی هنر بازی نشود و سطح استانداردهای هنری پایین نیاید.
او همچنین در پاسخ به برخی پرسشها درباره عملکرد صندوق هنر یادآور شد: این صندوق ضوابط مشخصی برای جذب اعضا دارد که قطعاً باید در فرآیند جذب رعایت شود و نمیتوان بدون در نظر گرفتن این ضوابط، عضویت صادر کرد.
