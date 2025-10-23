احمدی: هنر نمایش، پلی به گذشته پرافتخار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی احمدی روز پنجشنبه در آیین افتتاح متمرکز سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان‌های کشور با عنوان «تماشای ایران» در تبریز، با بیان اینکه جامعه‌ای که مردمانش به پیشینه تاریخی، فرهنگی و هنری خود مسلط و آگاه باشند، از مقاومت بالاتری برخوردار است، اظهار داشت: این آگاهی، تاب‌آوری را تقویت و امکان عبور از بحران‌ها و چالش‌ها را فراهم می‌کند.

وی شاهنامه فردوسی را نمونه‌ای بارز این گزاره دانست و افزود: وقتی یک ایرانی با شاهنامه مأنوس باشد، می‌تواند تاریخ ایران و بحران‌های آن را از دل این اثر استخراج کند. نهادینه شدن شاهنامه در خانواده‌ها، با معرفی قهرمانان و الگوهای تاریخی، موجب افزایش مقاومت افراد می‌شود.

هنر نمایش، پلی به گذشته پرافتخار است

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنر نمایش را یکی از اولین هنرها برشمرد و خاطرنشان کرد: در هنر نمایش، تاریخ گذشته و معاصر ایران و قهرمانان آن به تصویر کشیده می‌شود. این نگاه به گذشته و آگاهی از ریشه‌های مقاومت، تاب‌آوری نسل حاضر را افزایش می‌دهد و مانع از یأس در برابر مشکلات می‌شود.

احمدی تئاتر را رسانه‌ای برای انتقال پیام و ایجاد ارتباطی ارگانیک بین مخاطب و گذشته‌اش توصیف و تأکید کرد: تئاتری که نتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند، به هدف خود نخواهد رسید.

وی با بیان اینکه تئاتر از عوامل تربیت روحیه مقاومت در نسل فعلی خواهد بود، تصریح کرد: رسالت هنرمندان، به‌ویژه در عرصه نمایش، استفاده از این ظرفیت برای تقویت تاب‌آوری مردم ایران است. هنرمند وام‌دار مردم است و در برابر آنان مسئولیت دارد.

احمدی زبان هنر را از هر زبان دیگری تأثیرگذارتر دانست و افزود: جایگاه تئاتر و سینما در پیوند نسل فعلی با پیشکسوتان و قهرمانان تاریخ، بسیار حائز اهمیت است. تئاتر گذشته را به روز می‌کند و جامعه را مقاوم می‌سازد.