به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا احمدی روز یکشنبه در دویست و نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز در عمارت ساعت تبریز با اشاره به حضور فرمانده سپاه ناحیه غدیر و فرمانده سپاه ناحیه امامت، بسیج را مدرسه عشق و شجره طیبه توصیف کرد و گفت: در این روزها باید بیش از پیش خدمت و همدلی را با بسیج که نماد واقعی این ارزشهاست، تقویت کنیم و از نقش برجسته این نهاد در برنامههای خود بهره ببریم.
وی با گرامیداشت سالروز شهادت عالم مجاهد و نماینده حقیقی مردم، آیتالله سیدحسن مدرس، که فردا مصادف با روز مجلس است، افزود: یاد و نام این اسوه شجاعت و دیانت را گرامی میداریم. شخصیت والای ایشان، همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند زندهکننده روح مقاومت و استقلال و به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نماد نمایندگی مسئولانه و مردمی بود، بهترین الگو برای همه مسئولان، بهویژه منتخبان مردم است.
احمدی با تأکید بر نیاز امروز جامعه به روحیه مدرسگونه خاطرنشان کرد: اینجانب بهعنوان رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، بر این باورم که امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازگشت به روحیه این مرد بزرگ هستیم؛ یعنی شجاعت در تصمیمگیری، پرهیز از مصلحتاندیشیهای شخصی و ایستادگی بر حقوق مردم هستیم. امید است همه ما در مسیر خدمت صادقانه، سادهزیستی، حقگویی و مردمداری، آن مجاهد راه حق را سرمشق خود قرار دهیم. روحش شاد و راهش پررهرو باد. این روز را به تمام نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز تبریک میگویم.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانیهای مطرحشده از سوی شهروندان درباره یکی از نمایشهای اخیر اشاره کرد و گفت: ضمن قدردانی صمیمانه از دغدغهمندی، احساس مسئولیت دینی و اجتماعی متدینین معزّز و تشکر از اعتماد و انتظاری که از شورای اسلامی شهر و اینجانب دارند.
وی ادامه داد: پیرو تماسها و طرح نگرانیهای متعدد درباره نمایشی که اخیراً مورد انتقاد جمعی از شهروندان مؤمن قرار گرفته بود، موضوع را بهطور جدی از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز پیگیری کردم. مسئولان این سازمان اعلام نمودند که هیچگونه نقش، دخالت یا حمایتی در تولید و اجرای این نمایش نداشتهاند؛ بلکه صرفاً با توجه به مجوز اکران صادرشده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سالن در اختیار گروه اجرا قرار گرفته و هزینه مربوطه نیز طبق روال قانونی دریافت شده است.
احمدی افزود: همچنین در ارتباط با موضوع از اداره کل ارشاد اسلامی استان استعلام شد که مسئولان آن اداره توضیح دادند اقدامات قانونی و مقتضی را نسبت به تخلف صورتگرفته انجام دادهاند.احمدی گفت: لازم به تأکید است که شورای اسلامی شهر نه در شورای صدور مجوز نمایشها حضور دارد و نه در تأمین مالی این نمایش نقشی دارد. اما در برابر مطالبات بحق مردم مؤمن، نجیب و فرهنگ دوست تبریز خود را مسئول میدانیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز از تمام دستگاههای فرهنگی، شهرداری، مراکز هنری و مسئولان اجرایی خواست با دقت، مسئولیتپذیری و هماهنگی بیشتر نسبت به دغدغههای مطرحشده اقدام نموده و با برنامهریزی درست، محیط فرهنگی شهر را در مسیر تولید آثار فاخر، سالم و متناسب با شأن جامعه متدین هدایت نمایند.
