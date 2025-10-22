مشاور وزیر کشور بر ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دانش‌پژوه، عصر چهارشنبه در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان سراب، رسیدگی به وضعیت معیشتی و حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های شهدا و ایثارگران را کلید اصلی پاسداشت این فرهنگ مقدس دانست.

وی با اشاره به رشادت‌های شهیدان دفاع مقدس و شهدای مقاومت در جنگ ۱۲ روزه، خانواده‌های معظم شهدا را امانت‌داران راه ایثار و شهادت توصیف کرد و گفت: ترویج ارزش‌های ایثار و شهادت تنها با سخنرانی و شعار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اقدام عملی، توجه جدی به معیشت و منزلت خانواده‌های شهدا و ایثارگران و همراهی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است.

در ادامه این نشست، عبدالرزاق میرآب، مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور ایثارگران نیز با تأکید بر تبدیل شعارها به عمل در حمایت از خانواده‌های شهدا اظهار داشت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین‌دستگاهی، مشکلات معیشتی، فرهنگی و اجتماعی این عزیزان را برطرف کنیم. بسیاری از خانواده‌های شهدا همچنان با دغدغه‌های اقتصادی روبه‌رو هستند و حل این مشکلات، از مهم‌ترین وظایف مسئولان محسوب می‌شود.

در حاشیه این سفر، مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران به همراه عبدالرزاق میراب، مشاور استاندار آذربایحان شرقی در امور ایثارگران و جمعی از مسئولان محلی با تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان سراب از جمله خانواده شهید امیرمحمد رادمهر، شهید محمدحسین عابدی آذر، دیدار و از دلاوری‌های آنان تجلیل کرد. در این دیدارها، بر اهتمام جدی دولت برای رسیدگی به مسائل خانواده‌های ایثارگران و شهدا تأکید شد.