پایان: تئاتر، پیکره زنده فرهنگ ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه مراسم افتتاحیه جشنواره‌های سراسری تئاتر استان‌های کشور با نام «تماشای ایران» در مجاورت مقبره‌الشعرای تبریز برگزار شد.

تبریز؛ خاستگاه فرهنگ و هنر

نعمت‌اله پایان در این آئین با خوش‌آمدگویی به حضار، تبریز را شهری با پیشینه غنی فرهنگی و پیشگام در عرصه‌های هنری ایران توصیف کرد.

جشنواره‌ای برای بازتعریف هویت

وی در سخنان خود تأکید کرد: این جشنواره تنها یک رویداد هنری نیست، بلکه فرصتی برای بازشناسی هویت فرهنگی، تبادل دیدگاه‌ها بین اقوام و انعکاس صدای واحد ایران در قالب هنر نمایش به شمار می‌رود.

تئاتر؛ زبان زنده جامعه

پایان با اشاره به نقش بی‌بدیل تئاتر به عنوان هنری زنده و پویا اظهار داشت: در دنیای امروز که رسانه و تصویر، زندگی بشر را در گردابی از سرعت و هیاهو فرو برده، تئاتر فضایی برای توقف، رویارویی بی‌واسطه با واقعیت و زنده‌سازی گفت‌وگوهای انسانی ایجاد می‌کند.

تئاتر، بازتاب وجدان جمعی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تئاتر ایرانی همواره بازتاب‌دهنده وجدان بیدار ملت ایران بوده، تصریح کرد: در سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد، هنر تئاتر به عنوان «کالبد زنده فرهنگ ملی» از جایگاهی اساسی برخوردار است.

تماشای ایران؛ نماد تنوع فرهنگی

وی شعار «تماشای ایران» را نمادی از نگاهی خواند که گوناگونی فرهنگی، زبانی و هنری ایران را سرمایه‌ای مشترک می‌داند و افزود: آذربایجان با سابقه درخشان در عرصه‌های نمایشنامه‌نویسی، بازیگری و نقد فرهنگی، امسال میزبان این رویداد ملی است.

پایان در ادامه بر نقش منحصربه‌فرد تئاتر در ایجاد انسجام فرهنگی و تقویت گفت‌وگوی ملی تأکید کرد.

پایان با قدردانی از تلاش‌های برگزارکنندگان جشنواره، ابراز امیدواری کرد این رویداد هنری، بستری برای معرفی قابلیت‌های غنی و متنوع تئاتر استان‌ها و گسترش تبادلات فرهنگی در سراسر کشور فراهم آورد.