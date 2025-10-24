به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی رحمتی مدیرعامل گروه رسانهای مهر گفت: درباره اهمیت ارتباط دوسویه رسانهها و نهاد مجلس و رسالت و وظایف خبرنگاران حوزه پارلمانی در خصوص شفافسازی و ایجاد ارتباط مؤثر بین مجلس و مردم اظهار کرد: بخش عمدهای از کنشهای سیاسی جامعه ما در حال حاضر در بین نمایندگان مجلس شکل میگیرد. شرایط اجتماعی و سیاسی ما به گونهای است که شاید در میان دولتمردان این سطح از کنشگری سیاسی وجود نداشته باشد، اما در بین نمایندگان مجلس بیشتر دیده میشود. بنابراین، هم حجم فعالیتهای خبرنگاران پارلمانی بالاست و هم واکنشهایی که در این حوزه وجود دارد، بسیار متنوع و پراکنده است. همین امر باعث میشود که کار خبرنگاری در حوزه مجلس، پیچیده و در عین حال جذاب باشد.
مدیر مسئول روزنامه تهران تایمز ادامه داد: برای خبرنگار، این جذاب است که همیشه در موضوعاتی که برایش اهمیت دارد، افرادی در مجلس حضور دارند که با توجه به تخصص، تجربه و علاقهمندیشان آمادگی گفتوگو دارند. از طرف دیگر، این تنوع و جذابیتها گاهی باعث بروز برخی تناقضها هم میشود و تنظیم مرز میان اینها یک کار مهم در عرصه خبری و خبرنگاری است.
وی با بیان اینکه پرشور و هیجان بودن مجلس در گفتمان سیاسی کشور، در کنار ضرورت حفظ و تنظیم تعادل سیاسی، از جمله چالشهایی است که خبرنگاران این حوزه با آن روبهرو هستند، یادآور شد: تجربه این سطح از فعالیت رسانهای در حوزههای دیگر کمتر اتفاق میافتد. به همین دلیل، هم مدیران رسانه و هم خبرنگاران، به جذابیت این فضا واقفاند. اما برای رسیدن به یک نقطه تعادلی، هر دو طرف باید تلاش کنند. از این حیث، من برپایی جشنواره بهارستان را به معنای واقعی جذاب میبینم؛ چرا که کسانی که توانستهاند به این تعادل و نقطه درست برسند، شایسته تقدیر و دریافت جایزه هستند.
رحمتی در پاسخ به این پرسش که با توجه به حساسیتهای موجود در مجلس، نمایندگان در تعامل با رسانهها ملزم به رعایت چه مواردی هستند، تصریح کرد: بهنظر من، مسئولیتپذیری اجتماعی مهمترین اصلی است که هم نمایندگان مجلس و هم خبرنگاران باید در حوزه پارلمانی به آن توجه داشته باشند. مسئولیتپذیری اجتماعی در برابر منافع ملی ایران، در برابر همبستگی و اتحاد ملی و در برابر تهدیدات خارجی از جمله مسائلی است که نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت.
وی در ادامه افزود: دو طرف (هم نمایندگان و هم خبرنگاران) باید با درایت با این مسائل برخورد کنند. البته، درایت داشتن به این معنا نیست که از صراحت کم کنیم. درایت یعنی اینکه به موقع وارد بحث شویم، دقیق و کامل راجع به آن صحبت کنیم، مسئله را سطحی نبینیم و فقط در بین دوستان و همفکران خودمان آن را ارزیابی نکنیم. اینها مواردی هستند که بیانگر مسئولیتپذیریاند، نه کم کردن از صراحت. چون اگر خبرنگار یا نماینده ابهام را بیشتر کند، جامعه در شرایط ابهام دچار آسیبهای اجتماعی بیشتر میشود و سرمایه اجتماعی از دست میرود.
مدیر مسئول روزنامه آگاه متذکر شد: من آن چیزی که به ذهنم میرسد و اول به خودم توصیه میکنم این است که بیش از هر چیزی، مسئولیتپذیری اجتماعی و صراحت مسئولانه در طرح موضوعات مختلف را رعایت کنیم.
وی در واکنش به برپایی جشنواره بهارستان و تأثیرات این رویداد در دیده شدن کار خبرنگاران، ایجاد انگیزه و حتی حمایت از آنها، اظهار کرد: حرفه خبرنگاری این روزها نوعی از خودگذشتگی برای ایران است. با توجه به شرایط سخت حاکم بر حرفه خبرنگاری، بهویژه در بخشهای مختلف حکمرانی و قوای کشور، اینکه احساس شود برای این کار ارج و قدردانی وجود دارد، بسیار مهم است. در عین حال، اگر شاخصهایی تعریف شود که براساس آنها بتوانیم خبرنگاران فعال را بهتر بشناسیم، ارزیابی کنیم و به کیفیت، تعهد و مسئولیتپذیری آنها توجه کنیم، این باعث تقویت هویت تخصصی خبرنگار میشود.
رحمتی گفتههای خود را اینگونه تکمیل کرد: به نظر من چنین رویدادی، دوستی و همبستگی بین خبرنگاران و همچنین هویت تخصصی آنها را تقویت میکند. حتی فرصتی برای طرح مسائل و مشکلات حرفهای آنها فراهم میشود. همانطور که نمایندهها در عرصههای مختلف تریبون دارند، خبرنگاران هم باید دیده شوند. اگر دغدغهها و مسائلشان به عنوان یک موضوع مهم از سوی نمایندگان تلقی شود، میتوان در مسیر حل آنها گامهای مؤثری برداشت.
مدیرعامل خبرگزاری مهر در پایان خاطرنشان کرد: از این حیث، احساس میکنم این جشنواره یک فرصت خوب برای تعامل و گفتوگو میان دو گروه است؛ به شرط آنکه تبدیل به یک رویداد دائمی شود و جایگاهی در تقویم ذهنی خبرنگاران پیدا کند. متأسفانه ما رویدادهایی داشتیم که یکی دو سال برگزار شدهاند و بعد به راحتی فراموش شدهاند. یا با تغییرات، دیگر تکرار نشدهاند. بهعنوان مثال، حتی انتخاب چهرههای ملی سال هم که زمانی بسیار جدی گرفته میشد، دیگر ادامه پیدا نکرده است. اگر قرار است چنین رویدادی از طرف مجلس یا نهادهای مسئول تعریف و طراحی شود، پایداری و استمرار آن در عرصه رسانهای و کنشگری سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد.
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