به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه شش‌کلاسه خیرساز «مرحوم علی‌محمد بنویدی» در جریان آیین ملی افتتاح مدارس کشور با حضور وبیناری رئیس‌جمهور ظهر یکشنبه در شهر سلفچگان از توابع شهرستان قم افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.



در آیین بهره‌برداری از این فضای آموزشی که با حضور جمعی از مسئولان استان قم و خیرین نیک‌اندیش برگزار شد، مدرسه شش‌کلاسه‌ای به نام «مرحوم علی‌محمد بنویدی» به عنوان یکی از طرح‌های مشارکتی اداره‌کل نوسازی مدارس استان، رسماً به شبکه آموزشی کشور پیوست.



این پروژه با هدف توسعه عدالت آموزشی و فراهم‌سازی بسترهای برابر برای تحصیل دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار اجرا شده و بخشی از برنامه ملی توسعه فضاهای آموزشی کشور محسوب می‌شود.



محمدجواد محمدی سعید، مدیرکل آموزش و پرورش قم در این آیین، طرح توسعه عدالت در فضاهای آموزشی را اقدامی بنیادین و راهبردی در مسیر تحقق فرصت‌های برابر یادگیری دانست و گفت: اجرای این طرح، تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه احیای امید در دل دانش‌آموزان سراسر کشور است تا فرزندان ایران، بدون توجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی خانواده، از امکانات آموزشی عادلانه برخوردار شوند.



وی تأکید کرد: عدالت آموزشی یک شعار نیست، بلکه رسالتی الهی، انسانی و ملی است که باید در سراسر کشور محقق شود.



محمدی سعید گفت: استان قم نیز همچون دیگر نقاط کشور، با چالش‌هایی نظیر نابرابری منطقه‌ای، کمبود فضاهای استاندارد آموزشی در روستاها و نیاز به تجهیز مدارس روبه‌روست و این طرح می‌تواند به کاهش این فاصله‌ها کمک کند.



مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به اهداف محوری این طرح افزود: یکسان‌سازی تجهیزات مدارس شهری و روستایی، دسترسی همه دانش‌آموزان به معلمان کارآمد و متعهد، حمایت ویژه از دانش‌آموزان محروم و استثنایی، گسترش فضاهای آموزشی فیزیکی و دیجیتال و ترویج فرهنگ همزیستی، احترام و برابری در محیط‌های یادگیری، از مهم‌ترین محورهای این برنامه ملی است.



وی با قدردانی از مشارکت گسترده خیرین در ساخت و تجهیز مدارس، تأکید کرد: حضور خیرین مدرسه‌ساز، روح تازه‌ای در کالبد نظام آموزشی کشور دمیده و طرح عدالت آموزشی را به حرکتی انسان‌محور و پایدار در مسیر رشد متوازن مناطق مختلف کشور تبدیل کرده است.



محمدی سعید همچنین از تلاش‌های مستمر همکاران فرهنگی و اداری آموزش و پرورش، مسئولان استانی، خیرین و اولیای دانش‌آموزان قدردانی کرد و اظهار امیدواری نمود: با تداوم این حرکت، عدالت آموزشی نه در شعار، بلکه در عمل و در قلب هر کلاس درس تحقق یابد.



مدرسه شش‌کلاسه «مرحوم علی‌محمد بنویدی» در سلفچگان با همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قم و مشارکت خیرین ساخته شده و بخشی از طرح ملی «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی» است که این پروژه آموزشی ضمن رفع نیاز منطقه، زمینه تحصیل ده‌ها دانش‌آموز را در محیطی ایمن، استاندارد و مجهز فراهم کرده است.