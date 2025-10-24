به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهر الوند ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی، گرامیداشت یاد شهدا و تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س)، بر نقش بی‌بدیل جوانان در آینده‌سازی کشور و اهمیت تقویت امید اجتماعی در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زینب (س) در تاریخ اسلام اظهار داشت: حضرت زینب (س) در کنار پرستاری از بازماندگان حادثه کربلا، پرستار نهضت و انقلاب حسینی نیز بودند و به همین علت ایشان را نماد یک پرستار واقعی می‌دانند.

امام جمعه الوند در ادامه با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با جمعی از جوانان مدال‌آور علمی و ورزشی کشور گفت: این دیدار نشان داد که محور اعتماد به نسل جوان همچنان در صدر سیاست‌گذاری‌های کلان نظام قرار دارد. این رویداد صرفاً قدردانی از موفقیت‌های فردی جوانان نبود، بلکه پیام راهبردی و روشنی به دشمنان نظام بود که تلاش می‌کنند با تبلیغات مسموم، تصویر ضعیفی از جمهوری اسلامی ارائه دهند.

وی با تأکید بر اینکه کشور در گام دوم انقلاب در مسیر تمدن‌سازی و تحولات منطقه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: سخنان رهبر انقلاب در این دیدار بخشی از مهندسی گفتمان ملی در زمینه امید اجتماعی و انتقال قدرت نرم نسل جوان برای آینده نظام اسلامی بود.

حجت‌الاسلام مهدوی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات موجود، ریشه در فرسودگی سامانه‌های مدیریتی و ناکارآمدی مدیران دارد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کنونی جامعه، فرسایش امید ناشی از مشکلات معیشتی است، اما رهبر انقلاب با تأکید بر دستاوردهای علمی جوانان، پیام روشنی مبنی بر تداوم مسیر پیشرفت کشور صادر کردند.

وی افزود: سخنان رهبر معظم انقلاب دو پیام مهم داشت؛ نخست برای مخاطبان داخلی، تزریق امید و فعال‌سازی ظرفیت‌های نخبگان؛ و دوم برای مخاطبان خارجی، نمایش پویایی و توان نرم ایران در برابر تصویرسازی نادرست رسانه‌های معاند.

امام جمعه الوند در ادامه با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره تحرکات رئیس‌جمهور آمریکا در فلسطین اشغالی گفت: رئیس‌جمهور آمریکا در سفر خود با سخنان پوچ و رفتارهای نمایشی سعی داشت صهیونیست‌های مأیوس را دلگرم کند، در حالی که آنان پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه، به شدت روحیه خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا افتخار می‌کند که صنعت هسته‌ای ایران را نابود کرده، اما این توهمی بیش نیست. همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند، میدان نبرد امروز بیش از آنکه در آسمان و زمین باشد، در ذهن‌های مردم و عرصه رسانه‌هاست. روایت ما از خود، سلاح تعیین‌کننده این نبرد است و باید با روایت اقتدار، دشمن مأیوس را به همان خیال واداریم.

امام جمعه الوند در پایان با قدردانی از تلاش‌های نیروهای سپاه شهرستان البرز اظهار کرد: سپاه ناحیه امام رضا (ع) به فرماندهی سرهنگ مهرعلیان در جشنواره قرآنی استان به عنوان رده برتر معرفی شد که این موفقیت مرهون همکاری حوزه نمایندگی ولی‌فقیه، معاونت تعلیم و تربیت و روابط عمومی سپاه است.