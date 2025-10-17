خضری: جنگ روانی دشمن علیه دولت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی خضری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های رهبران الهی در نهج‌البلاغه گفت: رهبران الهی توانایی شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای آینده را دارند، آن‌ها ملت خود را از خطرات آگاه می‌سازند و برنامه‌ریزی لازم برای مقابله با چالش‌ها را انجام می‌دهند.

حجت‌الاسلام خضری ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که انقلاب اسلامی در آستانه تغییر نظم جهانی قرار دارد. ایشان سه مؤلفه مهم این تغییر را بیان کرده‌اند: نخست، انتقال چرخش علم و فناوری از غرب به شرق است که در پی مهاجرت نخبگان علمی از آمریکا و برخی کشورهای غربی به شرق، فرصت طلایی برای ایران و کشورهای اسلامی فراهم شده است.

امام جمعه موقت قزوین دومین مؤلفه را گسترش اندیشه و نرم‌افزار مقاومت در جهان دانست و گفت: امروز شاهد آن هستیم که در ورزشگاه‌های بین‌المللی و مسابقات جهانی فوتبال، پرچم فلسطین به اهتزاز درمی‌آید و شعار «مرگ بر اسرائیل» سر داده می‌شود. شبکه گسترده هسته‌های مردمی در جهان، ایران را به عنوان رهبر خود می‌دانند و این امر فرصت مهمی برای انقلاب و مقاومت اسلامی به شمار می‌رود.

وی سومین مؤلفه تغییر نظم جهانی را انزوا و اضمحلال نظام سلطه بیان کرد و افزود: انزوای رژیم صهیونیستی، به معنای انزوای آمریکا نیز هست و حتی ترامپ نیز در سخنرانی خود به انزوای اسرائیل اشاره کرده است. مقام معظم رهبری نیز فرمودند این مسیر انزوای رژیم صهیونیستی یک راه بی‌برگشت است.

حجت‌الاسلام خضری سپس به هشدارهای رهبر معظم انقلاب درباره تهدیدهای دشمن اشاره و گفت: از سال ۸۶ تاکنون، رهبر انقلاب به جنگ اقتصادی دشمن و توقف پیشرفت علمی کشور هشدار داده‌اند. در سال‌های بعد، ایشان برنامه اقتصاد مقاومتی و خنثی‌سازی جنگ اقتصادی را ابلاغ کردند و همواره تأکید داشتند که مقابله با تحریم‌ها تنها با مقاومت و تلاش علمی و مدیریتی امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به تجربه ساخت موشک و پهپاد گفت: در دهه ۶۰ و ۷۰، تلاش‌هایی برای خرید موشک از کشورهای خارجی صورت گرفت، اما رهبری فرمودند که باید موشک‌سازی داخلی راه‌اندازی شود و این امر موجب شد ایران امروز جزو چند کشور برتر دنیا در زمینه موشک و پهپاد باشد.

امام جمعه موقت قزوین درباره وضعیت کنونی افزود: دشمن با اجرای جنگ روانی از داخل و خارج، تلاش می‌کند مدیران خدوم و رئیس‌جمهور را از مسیر خدمت به ملت خارج کند، اما دولت با مقاومت در این مسیر ثابت کرده است که توان مقابله با این فشارها را دارد و ملت باید در این مسیر دولت را یاری کند.

وی یکی از مصادیق جنگ روانی را فشار برای حضور در نشست شرم‌الشیخ دانست و گفت: دستگاه دیپلماسی ایران با تدبیر و هوشیاری، از حضور در این نشست اجتناب کرد و این اقدام، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را حفظ کرد.

خضری تأکید کرد: شرم‌الشیخ نماد سقوط عقلانیت و کرامت در عرصه حکمرانی جهانی بود، جایی که ترامپ با نخست‌وزیران و رؤسای دولت‌های دیگر رفتار تحقیرآمیز داشت و نشان داد که تعامل با چنین قدرتی موجب تحقیر خواهد شد.

امام جمعه موقت قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مدیران صالح و مؤمن پرداخت و افزود: جامعه جز با مدیران صالح اصلاح نمی‌شود. اگر مردم احساس کنند مدیران فاسد هستند، اعتماد عمومی کاهش یافته و زمینه فساد در جامعه گسترش می‌یابد. در کنار وجود مدیران پاک‌دست و متعهد، عده‌ای مدیر غیرلیاقت نیز وجود دارند که دستگاه‌های نظارتی باید با دقت این موارد را مدیریت کنند.

وی همچنین به اهمیت محیط‌های علمی و دانشگاهی اشاره و گفت: دانشگاه‌ها و پژوهشگران ایران امروز رتبه هفدهم علمی جهان را دارند و تلاش می‌شود تا به رتبه تک‌رقمی دست یابیم. دشمنان در سال‌های اخیر تلاش کردند محیط دانشگاه‌ها را تغییر دهند یا تعطیل کنند، اما ملت ایران و مسئولان علمی با مقاومت، این مراکز را حفظ کرده‌اند.

خضری در پایان اظهار امیدواری کرد: با تکیه بر مقاومت و تلاش علمی، ملت ایران می‌تواند بر تهدیدهای داخلی و خارجی فائق آید و فرصت‌های طلایی انقلاب را به بهترین شکل بهره‌برداری کند.