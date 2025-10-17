امام جمعه بوشهر: صنایع اقدام عملی از ورزش استان داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهربا اشاره به جایگاه فعالیتهای قرآنی در استان، صمیمانه از تمامی برگزارکنندگان و دستاندرکاران این عرصه تقدیر کرد و گفت: بوشهر همواره در سطح ملی و حتی در برگزاری لیگهای قرآنی خوش درخشیده و بار دیگر رتبه اول کشور را به دست آورده است.
وی بر حمایت جدی و مستمر از فعالان قرآنی استان تأکید کرد و افزود: پرورش استعدادهای قرآنی از برکات این مجاهدتها است و گسترش فعالیتهای قرآنی، آینده معنوی جامعه را تضمین میکند.
صفایی بوشهری با اشاره به تداوم مشکلات معیشتی و تورم در کشور، بخشی از گرانیهای موجود را حاصل مسائل تحریمی و کمبودها دانست اما بخش چشمگیری از گرانیها را نتیجه عملکرد سودجویان و محتکران توصیف کرد.
وی بیان کرد: متأسفانه بخشی از گرانیهای امروز، ساخته و پرداخته کسانی است که به دنبال سودهای نامشروع و سوداگرانه هستند و این امر فشار معیشتی زیادی بر دوش مردم گذاشته است.
خطیب نماز جمعه بوشهر همچنین با طرح نمونههایی از نابسامانی در بازار، نظیر تفاوت قیمت یک کالای واحد در مکانهای مختلف و شروط غیرمنصفانه برخی فروشگاههای تعاونی، خواستار حذف این رویهها و عدالت در توزیع شد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خواستار افزایش شمار تعاونیها، گسترش مراکز توزیع و تقویت کنترل و نظارت جدی دستگاههای مسئول بر بازار شد و تأکید کرد: اینهمه سوءاستفاده و گرانی غیراخلاقی ناشی از سودجویی است و نباید عادی شود. مردم انتظار دارند با جدیت با متخلفان برخورد شود.
امام جمعه بوشهر با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر لزوم اقدامات عملی برای کنترل بازار، گفت: حل اساسی و ریشهای مسئله گرانی مطالبه همه مردم است و تا زمان تحقق این هدف، مسئولان نباید از پا بنشینند.
عضو مجمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روز تربیت بدنی و اهمیت ورزش در سلامت و نشاط جامعه، ورزش را یک مقوله راهبردی و تأثیرگذار بر سطح ملی و بینالمللی برشمرد و تصریح کرد: ورزشهای همگانی و تیمی نه تنها سلامت جسم و روح جامعه را تضمین میکند، بلکه در سطح جهانی موجب افتخار کشور میشود.
ورزش بوشهر چشم انتظار حمایت صنایع هستند
صفایی بوشهری با تأکید بر علاقه مردم استان به ورزش، آسیبها و چالشهای جدی زیرساختی استان در حوزه ورزش را یادآور شد و بیان کرد: در سالیان اخیر، استان بوشهر با وجود منابع عظیم و ظرفیتهای فراوان، در ساخت ورزشگاهها و تجهیز سالنهای استاندارد با مشکلات فراوان روبرو بوده است و تیمهای ورزشی و پیشکسوتان همچنان چشم انتظار حمایت جدی هستند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر، با نقد وضعیت فعلی حمایت صنایع از ورزش استان افزود: در کنار صنایع مهمی که در استانهای دیگر با منابع کمتر، تیمداری و حمایت گسترده از ورزش دارند، متأسفانه در بوشهر این موضوع جدی گرفته نمیشود. صنایع بزرگ باید سهم خود را در رشد ورزش استان انجام دهند.
امام جمعه بوشهر بر ضرورت برگزاری جلسات دانشی و هماندیشی تخصصی برای حل مسائل ورزش استان تأکید کرد و هشدار داد: مطالبات ورزشی، سلامت، آموزش و فرهنگ حق مسلم مردم استان بوشهر است و هیچکس نباید اجازه دهد این حقوق پایمال شود.
صفایی بوشهری مسئولان، متخصصان و صاحبان صنایع را به اقدام عملی برای توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت واقعی از ورزش استان دعوت کرد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی ارتش از تلاشهای ارزشمند روحانیت و فعالان این حوزه در طول انقلاب اسلامی قدردانی کرد و اظهار داشت: از نخستین روزهای انقلاب تا امروز، نقش روحانیت در ارتش و سپاه برای شکلگیری یک نیروی مسلح مکتبی و معنوی بیبدیل بوده و باید از این عزیزان تقدیر شود.
وی حضور مؤثر عقیدتی سیاسی را موجب تداوم ایمان و معنویت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: سلامت اعتقادی، ایمان راسخ و پایبندی نیروها به ارزشهای انقلاب، دستاورد تلاشهای بیوقفه روحانیت و پیشکسوتان حوزه عقیدتی سیاسی است.
