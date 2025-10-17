به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهاالدین آقاحسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر محمدیه با تأکید بر ارزش جان انسان و لزوم بندگی و اطاعت از خداوند متعال اظهار کرد: جان انسان از مال و دارایی باارزشتر است و طبق فرمایش امام صادق (ع)، جان بهایش بهشت است و بهشت تنها با اطاعت خداوند به دست میآید.
وی افزود: هیچ نعمتی جز در سایه بندگی و اطاعت از خداوند حاصل نمیشود و انسان مؤمن باید با استقامت در مسیر ایمان گام بردارد و از لذتهای زودگذر دنیا دوری کند.
امام جمعه محمدیه در ادامه با اشاره به اهمیت مال و دارایی در نگاه دینی تصریح کرد: مال، امانتی الهی است و باید از راه حلال به دست آید. همانگونه که امام سجاد (ع) فرمودند، ما عریان به دنیا آمدهایم و عریان از دنیا خواهیم رفت، بنابراین باید در مصرف مال تقوا را رعایت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در روز قیامت، اعضا و جوارح انسان شهادت میدهند که مال خود را در چه راهی خرج کردهایم و آیا به وظایف الهی خود عمل نمودهایم یا خیر.
حجتالاسلام آقاحسینی همچنین بر مسئولیتهای اجتماعی مؤمنان تأکید کرد و گفت: مؤمن باید نسبت به خانواده، همسر و فرزندان خود احساس مسئولیت داشته باشد و در کمک به دیگران پیشگام باشد، چراکه این روح تعاون، ضامن سلامت جامعه است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سیاستهای ایرانهراسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: این سیاست نخنما، تنها تلاشی برای فروش تسلیحات بیشتر و حفظ پایگاههای نظامی در منطقه است. رژیم صهیونیستی با برگزاری نشستهای نمایشی به دنبال ایجاد تنش و ناامنی در خاورمیانه است.
امام جمعه محمدیه افزود: ایران هیچگاه دشمنی با کشورهای همسایه نداشته و ندارد. ایرانهراسی، ابزاری است برای پنهان کردن واقعیت اقتدار جمهوری اسلامی و تفرقهافکنی در میان کشورهای اسلامی.
وی در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ درباره مذاکره با ایران تصریح کرد: مذاکره تنها زمانی معنا دارد که بر پایه احترام متقابل و بدون پیششرط باشد. ایران هرگز از حقوق مسلم خود از جمله انرژی هستهای دست نخواهد کشید.
آقاحسینی اقدامات آمریکا در منطقه را مصداق آشکار دشمنی دانست و گفت: ترور دانشمندان، تحریمها و فشارهای اقتصادی همه برای تضعیف ایران است، اما این فشارها ملت ما را مقاومتر و مصممتر خواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: اتحاد و همدلی ملت ایران بزرگترین سد در برابر توطئههای دشمنان است و باید در عمل، منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه وحدت تحقق یابد.
امام جمعه محمدیه در پایان با اشاره به مقاومت مردم فلسطین و غزه گفت: مردم غزه با صبر و استقامت در برابر دشمن ایستادهاند و ما باید از این الگو درس بگیریم و بدانیم رمز عبور از فتنهها و فشارها، ایمان راسخ و اتحاد درونی است.
