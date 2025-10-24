دوی ۳۴ کیلومتری «دورت بگردم انزلی» برای نجات تالاب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته تربیت بدنی پیش از ظهر جمعه بنیامین حقدوست دونده انزلی‌چی، در رویدادی نمادین با عنوان «دورت بگردم انزلی» مسیر ۳۴ کیلومتری پیرامون شهرستان بندرانزلی را طی کرد تا صدای تالاب بین‌المللی انزلی به گوش مسئولان و جامعه برسد.

این برنامه به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان و با مشارکت شورای اسلامی شهر، شهرداری بندرانزلی و جمعی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این رویداد، بنیامین حقدوست مسیر ۳۴ کیلومتری پیرامون شهرستان را در مدت سه ساعت و ۲۳ دقیقه پیمود و تلاش کرد تا توجه عمومی و مسئولان به وضعیت بحرانی تالاب بین‌المللی انزلی جلب شود.

در طول مسیر، جمعی از دوندگان، دوچرخه‌سواران و ورزشکاران محلی حقدوست را همراهی کردند و همزمان گروهی از فعالان محیط‌زیست بخشی از حاشیه تالاب را پاکسازی کردند.

«بنیامین حقدوست» در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران گفت: هدف ما از این حرکت نمادین جلب توجه مسئولان گیلان و تهران به مشکلات محیط‌زیستی و شهری انزلی است نمی‌خواهیم شرایط دریاچه ارومیه تکرار شود

وی افزود: احیای تالاب انزلی نیازمند اقدام فوری است و این حرکت تنها یک دویدن نیست، بلکه پیامی اجتماعی و فرهنگی برای حفاظت از محیط‌زیست و سلامت جامعه است.

این رویداد نمادین، تلفیقی از ورزش، فرهنگ و مسئولیت اجتماعی بود و با استقبال شهروندان و فعالان محیط‌زیست روبه‌رو شد.