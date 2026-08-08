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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

محمددوست: رسانه‌ها مشکلات تالاب را به گوش مسئولان ملی برسانند

محمددوست: رسانه‌ها مشکلات تالاب را به گوش مسئولان ملی برسانند

انزلی- سرپرست فرمانداری بندرانزلی با تأکید بر نقش کلیدی خبرنگاران در انعکاس مسائل زیست‌محیطی، گفت: اصحاب رسانه با تولید محتوای هدفمند، می‌توانند مشکلات تالاب انزلی را به سطح ملی برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمددوست بعد از ظهر شنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار در بندرانزلی، اظهار کرد: خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مدیران، نقشی بی‌بدیل در انتقال دغدغه‌ها و نیز انعکاس دستاوردهای امیدآفرین دارند. وی با تأکید بر ضرورت نقد سازنده، افزود: رسانه‌ها با رویکرد مطالبه‌گری منصفانه، می‌توانند یاریرسان مدیران در ارائه خدماتی پویاتر و شفاف‌تر باشند.

سرپرست فرمانداری بندرانزلی با اشاره به اینکه هدف غایی مدیران و خبرنگاران، ارتقای کیفیت زندگی مردم است، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در حوزه پروژه‌های ملی، به‌ویژه موضوع احیای تالاب انزلی، ظرفیت بالایی برای آگاهی‌بخشی به مدیران ارشد کشور دارند.

محمددوست همچنین از ضرورت تشکیل «کارگروه یا دبیرخانه فرعی احیای تالاب» با مشارکت فعال رسانه‌ها سخن گفت و تصریح کرد: هم‌افزایی میان اصحاب رسانه و نهادهای اجرایی در شهرستان، می‌تواند روند احیای این تالاب بین‌المللی را شتاب بخشد.

وی در پایان با برشمردن پتانسیل‌های بندرانزلی در حوزه‌های اقتصاد دریامحور، گردشگری و تالاب، تأکید کرد: تکرار مستمر مطالبات و انعکاس دیدگاه‌های مردمی توسط خبرنگاران، گامی اساسی در مسیر توسعه همه‌جانبه این شهرستان خواهد بود.

کد مطلب 6911362

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