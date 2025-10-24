به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن فاضلیان در خطبه‌های نماز جمعه همدان با اشاره به فراگیر شدن پیام‌های امیدبخش رهبر انقلاب در جامعه اظهار کرد: در شرایطی که ایشان جوانان را امیدهای آینده ایران اسلامی معرفی کردند، برخی افراد در داخل کشور با سخنان نامربوط به دنبال ناامید کردن این قشر هستند.

وی با تاکید بر نقش آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی در حمله به مردم غزه افزود: آمریکا شریک اصلی جنایات اخیر علیه انسان‌های بی‌گناه است و در حالی که هزاران نفر را به شهادت رسانده، امروز با چهره‌ای صلح‌طلبانه ظاهر می‌شود؛ در حالی که هیچ اعتمادی به ترامپ قمارباز وجود ندارد.

حجت‌الاسلام فاضلیان آمریکا را بانی اصلی تروریسم جهانی دانست و تصریح کرد: آنان مدعی دریافت جایزه صلح هستند، اما در همین نبرد ۱۲ روزه، هزار انسان بی‌گناه را شهید و شماری از دانشمندان و فرماندهان کشورمان را هدف ترور قرار داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه «علم را نمی‌توان ترور کرد» افزود: هرچقدر دشمنان در مسیر شهادت دانشمندان ایرانی تلاش کنند، روند رشد و پیشرفت علمی در ایران اسلامی ادامه دارد.

امام جمعه موقت همدان دستیابی به فناوری هسته‌ای را حق مسلم هر ملت دانست و بیان کرد: آمریکا و هم‌پیمانانش جایگاهی برای دخالت در حقوق ملت‌ها ندارند و ایران در مسیر پیشرفت خود متوقف نخواهد شد.

حجت‌الاسلام فاضلیان در بخش دیگری از سخنانش به ادعاهای ترامپ درباره حمایت از ملت ایران اشاره کرد و گفت: وی با اعمال گسترده‌ترین تحریم‌ها، حقیقت دروغگویی خود را نشان داده و ملت ایران هرگز زیر بار زور و تحمیل نخواهد رفت.

وی با بیان اینکه تصمیمات آمریکا از پیش طراحی شده و ماهیت تحمیلی دارد، خاطرنشان کرد: ملت ایران اهل مقاومت و ایستادگی است و به هیچ وجه خواسته ظالمانه آنها را نمی‌پذیرد.

امام جمعه موقت همدان در ادامه یاد حادثه تاریخی سی‌ام مهرماه ۱۳۵۷ را زنده کرد و گفت: در پی تجمع دانش‌آموزان همدانی در میدان امام (ره) و تیراندازی نیروهای رژیم پهلوی، سه نفر شهید و ۲۷ تن مجروح شدند و این واقعه زمینه‌ساز شکل‌گیری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ۱۳ آبان شد.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن سالگرد ارتحال آیت‌الله موسوی همدانی، امام جمعه فقید همدان، اعلام کرد: مراسم بزرگداشت هجدهمین سالگرد این عالم ربانی روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه از ساعت ۹ صبح در باغ بهشت همدان برگزار می‌شود و از عموم مردم برای حضور در این برنامه دعوت می‌شود.