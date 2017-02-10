خبرگزاری مهر – گروه استانها: امروز ایران اسلامی سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلابش را که ثمره اراده یک ملت برای آزادی، ظلمستیزی، برابری و نفی وابستگی بود پاس میدارد چراکه بهواسطه پایداری بر این اراده، نهضت اسلامی پس از پیروزی انقلاب نیز حیات، دوام و پویایی یافت.
آری امروز ۲۲ بهمنماه یادآور عزت و غرور ایران و ایرانی است که باگذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب، مردم غیور ایران هرروز بیش از گذشته به این اقتدار و عزت میبالند و در سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حضوری همیشگی داشته و دارند.
امروز مردم استان همدان نیز همپای مردم سایر استانهای کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت میکنند و یومالله ۲۲ بهمن امسال در همدان متفاوتتر از سالهای گذشته خواهد بود چراکه میآیند تا نشان دهند پیوند انقلاب، مردم و ولایت ناگسستنی است و فریاد و ندای عدالتخواهی و ظلمستیزی ملت برای همیشه ادامه دارد.
مسیرهای راهپیمایی مردم از دقایق اولیه صبح جمعه برفروبی و پاکسازیشده است، هرچند بارش برف همچنان در همدان ادامه دارد.
مردم همدان از دقایق اولیه صبح امروز کم کم به محل برگزاری مراسم راهپیمایی و آغاز برنامه رهسپار میشوند تا با پیوستن به صفوف به هم فشرده ندای حق سر دهند و آزادی کشورشان را فریاد زنند.
همدانیها به صحنه خواهند آمد تا با تکرار فریاد «مرگ بر آمریکا» نشان دهند که پای انقلاب و رهبری ایستادهاند آری امروز و بعد از ۳۸ سال بار دیگر همدانیها به صحنه خواهند آمد تا با تکرار فریاد «مرگ بر آمریکا» نشان دهند که پای انقلاب و رهبری ایستادهاند و به شکرانه سی و هشتمین بهار پیروزی بار دیگر همصدا با تمامی آزادی خواهان جهان فریاد استقلال و آزادی سر دهند.
در همین خصوص یک شهروند همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مردم با حضور خود به دشمنان انقلاب ثابت خواهند کرد که همواره پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایتفقیه بوده و خواهند بود، گفت: مردم همچون سالهای گذشته برای نشان دادن وحدت و یکپارچگی و دفاع از ارزشها و آرمانهای والای امام با حضوری گسترده و حماسهآفرین در راهپیمایی ۲۲بهمن شرکت خواهند کرد.
مریم احمدی بابیان اینکه روزبهروز به عظمت انقلاب اسلامی ایران افزوده میشود، گفت: یکی از جلوههای حضور مردم درصحنه، شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن است و هر بار که این حضور باشکوهتر و گستردهتر بوده، شاهد فروکش کردن تهدیدهای دشمن بودهایم.
یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز که به همراه فرزند خود در حال حرکت به سمت محل آغاز مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان بود در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امروز ایستادگی خود بر اصول و ارزشهای انقلابی را به رخ جهانیان میکشیم، عنوان کرد: مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن به جهانیان نشان خواهد داد که همچنان خواستار انقلاب اسلامی هستند.
حضور ملت ایران همیشه درصحنه باید قویتر از گذشته باشد
رضا یاوری منش بابیان اینکه امسال به دلیل اظهارات دور از خرد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، باید حضور مردم قویتر از گذشته باشد، ادامه داد: امروز بار دیگر با آرمانهای امام خمینی(ره) تجدید بیعت میکنیم.
در همین خصوص رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن همزمان با سراسر کشور در ۷۵ نقطه استان همدان برگزار میشود، گفت: این راهپیمایی که در مرکز استان از ساعت ۱۰ صبح با تجمع در میدان مرکزی شهر آغاز میشود از مسیر خیابان شریعتی، میدان شریعتی، و خیابان پاسداران به حسینیه امام خمینی(ره) محل برگزاری نماز جمعه ختم میشود.
سید حسن فاضلیان افزود: آیتالله عالمی نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی در پایان راهپیمایی در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن همدان سخنرانی میکند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همدان گفت: در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن همدان به همت متولیان امر و گروههای مردمی برپایی ایستگاههای فرهنگی نیز در نظر گرفتهشده تا جشن ملی و مردمی پیروزی انقلاب هرچه باشکوهتر برگزار شود.
وی ادامه داد: در شهرستان ملایر نیز راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح در میدان امام حسین(ع) آغاز و پس از طی مسیر خیابان شهدا، خیابان شهید مؤمنی و مسجد جامع با سخنرانی حجتالاسلام میر تاجالدینی ادامه مییابد.
وی افزود: در شهرستان نهاوند نیز راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح از مسیر حسینیه شهید حیدری، خیابان ۱۷ شهریور، میدان ابوذر، خیابان پیروزی، میدان ۲۲ بهمن، خیابان پیروزی، میدان امام، بلوار قدوسی انجام و با سخنرانی بهرام نیا نماینده مجلس در مصلای نماز جمعه این شهر پایان مییابد.
ساعت شروع راهپیمایی ۲۲ بهمن در تویسرکان از ساعت ۱۰:۴۵ صبح از میدان شهید هرمزی است وی بابیان اینکه ساعت شروع راهپیمایی ۲۲ بهمن در تویسرکان از ساعت ۱۰:۴۵ صبح از میدان شهید هرمزی است و در مسیر خیابان باهنر، میدان امام، خیابان انقلاب و مصلا امام با سخنرانی موحدی امامجمعه ادامه مییابد، گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر کبودرآهنگ نیز از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از میدان امام(ره) آغاز و در مسیر خیابان امام، خیابان شهید مطهری، میدان امام حسین و مسجد جامع با سخنرانی پور مختار نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه مییابد.
رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان همدان بیان کرد: در شهر اسدآباد نیز راهپیمایی از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح در دفتر امامجمعه آغاز و در مسیر خیابان امام، میدان امام، خیابان فرهنگ، میدان ساعت با سخنرانی حجتالاسلام فاضلیان رئیس ستاد دهه فجر استان ادامه مییابد.
حجتالاسلام فاضلیان ادامه داد: راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان رزن نیز از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه از مسجد صاحبالزمان(عج) آغاز و در مسیر بلوار امام خمینی، میدان شهدا و برعکس به سمت مسجد صاحبالزمان ادامه و با سخنرانی صیدایی مدیرکل سازمان برنامهوبودجه استان همدان ادامه مییابد.
وی بابیان اینکه راهپیمایی در شهر بهار از ساعت ۱۱ و در مسیر میدان شهدا، خیابان امام خمینی، میدان امام خمینی، مصلا امام ادامه و با سخنرانی مرادی پناه فرماندار بهار پایان مییابد، گفت: در شهرستان فامنین نیز از ساعت ۱۱ راهپیمایی آغاز میشود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان نیز بابیان اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان در خصوص محدودیتهای ترافیکی راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در نقاط مختلف استان اطلاعیه صادر کرده است، گفت: بهمنظور تأمین ایمنی عبور و مرور و ایجاد ترافیک روان در مراسم راهپیمایی مردم استان همدان در یومالله ۲۲ بهمنماه در مسیرهای پیشبینیشده طرح ویژه ترافیکی به اجرا گذاشته خواهد شد.
سرهنگ علی فکری به محدودیتهای ترافیکی شهرستان همدان اشاره کرد و گفت: از ساعت ۷ صبح امروز تردد وسایل نقلیه شخصی از خیابانهای ششگانه به میدان حضرت امام خمینی (ره) ممنوع است.
محدودیت ترافیکی در شهر همدان
وی گفت: با شروع تجمع راهپیمایان در میدان حضرت امام خمینی (ره) محدودیت تردد برای تمام وسایل نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت و وسایل شخصی و عمومی در میدان امام و شش خیابان اصلی منتهی به آن در شهر همدان به اجرا درخواهد آمد.
فکری یادآور شد: توقف در میدان حضرت امام خمینی (ره)، خیابان شریعتی از سمت میدان حضرت امام (ره) تا میدان شریعتی و در خیابان پاسداران از میدان شریعتی تا کوچه منتهی به حمام صفا از ساعت ۷ صبح امروز جمعه تا پایان مراسم نماز جمعه ممنوع است و در صورت پارک وسایل نقلیه نسبت به انتقال آنان توسط جرثقیل اقدام خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان گفت: همزمان با عبور راهپیمایان از خیابان شریعتی و تقاطع خواجه رشید، تردد وسایل نقلیه از سمت میدان امامزاده عبدالله و میدان آرامگاه به سمت تقاطع خواجه رشید نیز ممنوع است.
وی گفت: پس از ورود راهپیمایان به میدان شریعتی و حسینیه حضرت امام (ره) تا پایان مراسم نماز جمعه تردد وسایل نقلیه از سمت سهراهی شهید زمانی، سهراهی شکریه، خیابان مهدیه جنب کانون مهدیه و تقاطع خواجه رشید به سمت میدان شریعتی و خیابان پاسداران ممنوع است.
فکری یادآور شد: در سایر شهرستانهای تابعه نیز محدودیتهای ترافیکی برای تردد و توقف وسایل نقلیه از ساعت ۸ صبح در مسیرهای اعلامشده از سوی ستاد گرامیداشت دهه فجر در شهرستان تا پایان برگزاری مراسم نماز جمعه اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ورود موتورسیکلت به داخل جمعیت راهپیمایان ممنوع بوده و از تردد آنان در محدودههای اجرای طرحهای ترافیکی ممانعت به عمل خواهد آمد، گفت: توقف در داخل کوچهها و خیابانهای منتهی به مسیر انجام مراسم راهپیمایی تا فاصله ۵۰ متری ممنوع است.
هماکنون بارش زیبای برف در استان همدان ادامه دارد و با ادامه بارشها از عصر دیروز تاکنون خیابانها و معابر شهر رخت سپید بر تن کردهاند اما در خصوص شرایط آب و هوایی نقاط مختلف استان همدان نیز ذکر این نکته لازم است که هماکنون بارش زیبای برف در استان همدان ادامه دارد و با ادامه بارشها از عصر دیروز تاکنون خیابانها و معابر شهر رخت سپید بر تن کردهاند.
کارکنان خدمات شهری شهرداری همدان بهسرعت در حال برفروبی مسیرهای راهپیمایی هستند اما بارش برف در همدان همزمان با حضور مردم در خیابانها برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن شادی مردم را دوچندان کرده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که در این ۳۸ سالی که از انقلاب اسلامی مردم ایران میگذرد و سالهای پیش از آن، در مبارزات ملت علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی مفاهیم رشادت و ایثار و جانفشانی تا همدلی و مشارکتجویی دستبهدست هم داد تا بسترساز انقلاب شود و ریشههای جمهوری اسلامی را در خود بپرورد اما در میان این مفاهیم، این اراده و پایداری برای حفظ ارزش ها بود که نقشی قوامبخش و دوام دهنده داشت .
امروز درحالی مردم همدان تولد ۳۸ سالگی انقلاب اسلامی ایران را جشن می گیرند که بارش دانه های بلورین برف جلوه ای زیبا از حضور و شادی مردم را به تصویر خواهد کشید.
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