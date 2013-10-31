۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۱۸

حجت‌ الاسلام صدیقی:

علما در صورت فاصله دولت از خط امام خمینی(ره) وارد عمل می‌شوند

تبریز – خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت تهران گفت: در صورتی که دولت تدبیر و امید از خط امام خمینی (ره) فاصله بگیرد علما برای دفاع از آرمان های بنیان گذار رهبر کبیر انقلاب وارد عمل خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی ظهر پنجشنبه در آیین سی و چهارمین سالگرد شهادت نخستین شهید محراب آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی در مسجد مقبره تبریز گفت: انقلاب اسلامی ثمره خون شهدا و مجاهدت علماست و آیت‌الله قاضی با پیروی از اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی نسبت به نشر و اندیشه امام در آذربایجان شرقی بود.

وی افزود: شهید قاضی‌طباطبایی از چهره‌های شهامت و شهادت آذربایجان بود و ترور وی توسط گروه فرقان نشان از عمق کینه دشمنان اسلام نسبت به خاندان روحانیت داشت.

امام جمعه موقت تهران گفت: رهبر انقلاب بارها و با حساسیت فرموده‌اند که کلید حل مشکلات مذاکره با آمریکا نیست.

حجت‌الاسلام صدیقی با اشاره به دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی، گفت: آمریکا همانطور که طی سال‌ها دستش به خون علما، دانشمندان، جوانان و مردم بی‌گناه این مرز و بوم آغشته شده است، اگر می‌توانست ریشه ما را می‌زد.

وی با بیان اینکه کمترین کوتاه آمدن در مذاکرات موجب افزونی دشمنان خواهد شد، متذکر شد: مقاومت و ایستادگی ملت مقاوم ایران آمریکا و دشمنان را به پای مذاکره کشانده است.

