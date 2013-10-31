به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی ظهر پنجشنبه در آیین سی و چهارمین سالگرد شهادت نخستین شهید محراب آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی در مسجد مقبره تبریز گفت: انقلاب اسلامی ثمره خون شهدا و مجاهدت علماست و آیت‌الله قاضی با پیروی از اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی نسبت به نشر و اندیشه امام در آذربایجان شرقی بود.

وی افزود: شهید قاضی‌طباطبایی از چهره‌های شهامت و شهادت آذربایجان بود و ترور وی توسط گروه فرقان نشان از عمق کینه دشمنان اسلام نسبت به خاندان روحانیت داشت.

امام جمعه موقت تهران گفت: رهبر انقلاب بارها و با حساسیت فرموده‌اند که کلید حل مشکلات مذاکره با آمریکا نیست.

حجت‌الاسلام صدیقی با اشاره به دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی، گفت: آمریکا همانطور که طی سال‌ها دستش به خون علما، دانشمندان، جوانان و مردم بی‌گناه این مرز و بوم آغشته شده است، اگر می‌توانست ریشه ما را می‌زد.

وی با بیان اینکه کمترین کوتاه آمدن در مذاکرات موجب افزونی دشمنان خواهد شد، متذکر شد: مقاومت و ایستادگی ملت مقاوم ایران آمریکا و دشمنان را به پای مذاکره کشانده است.