به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا علیزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بخش بهمن شهرستان ابرکوه با اشاره به آتش‌بس در شرم‌الشیخ اظهار کرد: این آتش‌بس با میانجی‌گری دولت آمریکا و برخی کشورهای عربی برای پایان دادن به درگیری‌ها بود؛ اما در واقع برای نجات و فرار نتانیاهو از بن‌بست طراحی شده است.

امام‌جمعه بخش بهمن افزود: باید توجه داشت که رژیم اسرائیل غیر قابل اعتماد است و تضمین چندانی وجود ندارد که دوباره جنگ را از سر نگیرد. همچنان که در لبنان نقض آتش‌بس کرد و دیشب با بمب‌های سنگر شکن حملات سنگینی به لبنان کرد.

علیزاده اذعان کرد: با وجود شخصیت شناخته شده ترامپ، عده‌ای غرب‌گرا از رئیس‌جمهور کشورمان و وزیر خارجه می‌خواهند با موجود پلیدی که در ترور و شهادت هزاران هموطن ما من جمله دانشمندان و سرداران دست داشته و به مذاکرات خیانت کرده و چنان مغرور و وقیح است که هیچ کشوری را به حساب نمی‌آورد دیدار و مذاکره کنند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور آمریکا دوباره سیاست نخ نمای ایران‌هراسی در پیش گرفت و از اقدامات و جنایات وحشیانه اسرائیل و آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت کرد و ادعا کرد این عملیات زمینه‌ساز صلح غزه شده است؛ چرا که کشورهای عربی در صورت وجود ایران هسته‌ای احساس امنیت نمی‌کردند.

امام‌جمعه بخش بهمن با بیان اینکه سخنان ترامپ در مورد مذاکره و توافق با ایران پر از تناقض و دروغ بود، ابراز کرد: ترامپ از یک طرف با زبان تهدید از حمله به ایران و شهادت مردم بی‌گناه ما حمایت می‌کند و از سوی دیگر از صلح و مذاکره سخن می‌گوید. این اظهارات وقیحانه ترامپ در حالی است که اولاً ایران در حال مذاکره غیرمستقیم با آمریکا بود که قلاده سگ هارش یعنی اسرائیل را باز کرد تا به ایران حمله کند. ثانیاً در فرهنگ و قاموس آمریکای مستکبر و رئیس جمهور فرعون صفتش معنای کلمه مذاکره و توافق چیز دیگری است و آن حقارت و تسلیم بی قید و شرط در برابر زیادی خواهی‌های آمریکا است.