نماینده MMA ایران با شکست نماینده تاجیکی راهی فینال شد

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در آخرین مسابقه MMA در سومین دوره بازی‌های آسیایی بحرین، از ساعت ۱۴:۵۵ به وقت محلی وانیا فتحعلی‌پور نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی MMA دختران ایران برای مصاف با نماینده تاجیکستان روی سکو رفت و موفق شد طی ۲ راند برابر حریفش به پیروزی برسد و راهی فینال وزن ۵۵ کیلوگرم شود.



وانیا صالحی‌پور پس از امیرمهدی وظیفه، ایلیا واحدی، امیرعلی حاتمیان و تیام ده‌پهلوان؛ پنجمین مبارز ایرانی حاضر در فینال خواهد بود.



رقابت‌های فینال این رشته فردا (شنبه) برگزار خواهد شد.