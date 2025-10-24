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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

بازی‌های آسیایی جوانان- بحرین

نماینده MMA ایران با شکست نماینده تاجیکی راهی فینال شد

نماینده MMA ایران با شکست نماینده تاجیکی راهی فینال شد

وانیا صادقی نماینده MMA ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به فینال رسید.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در آخرین مسابقه MMA در سومین دوره بازی‌های آسیایی بحرین، از ساعت ۱۴:۵۵ به وقت محلی وانیا فتحعلی‌پور نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی MMA دختران ایران برای مصاف با نماینده تاجیکستان روی سکو رفت و موفق شد طی ۲ راند برابر حریفش به پیروزی برسد و راهی فینال وزن ۵۵ کیلوگرم شود.

وانیا صالحی‌پور پس از امیرمهدی وظیفه، ایلیا واحدی، امیرعلی حاتمیان و تیام ده‌پهلوان؛ پنجمین مبارز ایرانی حاضر در فینال خواهد بود.

رقابت‌های فینال این رشته فردا (شنبه) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6632802
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • مهران IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
      1 0
      پاسخ
      فیلم نمیذاریدچرا؟

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