پیام استاندار اصفهان به مناسبت روز سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان به مناسبت دوم آبان ماه روز سپاهان پیام تبریکی را صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است…

«۲ آبان، روز باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از نامی است که سال‌هاست با افتخار، غیرت و تلاش در عرصه ورزش کشور می‌درخشد و مایه شادی و غرور مردم دیار نصف‌جهان شده است.

این روز را به مدیران، کارکنان و کارگران مجموعه بزرگ فولاد مبارکه اصفهان، مدیران، پیشکسوتان، مربیان، بازیکنان و دست‌اندرکاران باشگاه سپاهان، هواداران پرشور و بااخلاص آن و عموم مردم شریف و ورزش‌دوست اصفهان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید موفقیت‌های درخشان سپاهان در میادین ورزشی، حاصل سال‌ها همت، برنامه‌ریزی، و روحیه فداکاری و همدلی و هم‌افزایی میان خانواده بزرگ این باشگاه و حمایت مردم فرهیخته استان اصفهان است.

امید است این مسیر پرافتخار با تلاش مضاعف و اولویت اخلاق پهلوانی و نگاه حرفه‌ای، همچنان ادامه یافته و شاهد درخشش بیشتر نام سپاهان و اصفهان در سطح ملی، بین‌المللی و جهانی باشیم.

با آرزوی توفیق روزافزون برای همه خدمت‌گزاران ورزش استان و کشور.

مهدی جمالی نژاد

استاندار اصفهان

۲ آبان ۱۴۰۴»