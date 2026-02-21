۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۴۵

شکست پالایش نفت بندرعباس در هفته بیست‌وسوم لیگ دسته اول

بندرعباس - پالایش نفت بندرعباس در دیداری خارج از خانه مقابل مس شهر بابک با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور با شکست نماینده هرمزگان آغاز شد. شامگاه شنبه دوم اسفند ماه ۱۴۰۴، تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر بابک به مصاف مس این شهر رفت و در نیمه اول در دقیقه ۱۸ با گل مجید تاجیک یک بر صفر عقب افتاد.

این تک گل، نتیجه دیدار را رقم زد و نیمه دوم بدون تغییر در نتیجه به پایان رسید.

با این شکست، مس شهر بابک با ۴۴ امتیاز صدرنشین جدول شد و پالایش نفت بندرعباس با ۲۸ امتیاز و یک پله سقوط در رده نهم قرار گرفت.

ابراهیم صادقی، مربی پالایش نفت، تیمش را با ترکیب ایمان صادقی، سید جلال عبدی، مهیار جباری، فرشاد اسدی، سید پیمان میری، معین قربانی، مجیدرضا کوشکی، مهدی کربلایی، ایمان رازاقی، علی رستمی و علی فتحی به میدان فرستاد.

پالایش نفت بندرعباس در هفته بیست و چهارم روز شنبه آینده در خانه میزبان نفت و گاز گچساران خواهد بود. همچنین دیگر نماینده استان، شناور سازی قشم، در هفته بیست و سوم این رقابت‌ها فردا در استادیوم خلیج فارس بندرعباس میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود.

کد خبر 6755892

