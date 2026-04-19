پایان کار نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال با طعم بیم و امید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و ششم و پایانی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال مردان ایران عصر یکشنبه ۳۰ فروردین برگزار شد که طی آن دو نماینده استان هرمزگان نتایج متفاوتی را کسب کردند.

‌تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس در سالن فجر این شهر میزبان فولاد زرند کرمان بود. زردپوشان بندرعباسی در یک بازی تماشایی توانستند با نتیجه ۴ بر ۲ مهمان خود را با شکست بدرقه کنند تا با پیروزی از هواداران خود در این فصل خداحافظی کنند.

‌در دیگر دیدار همزمان، تیم فولاد هرمزگان در تهران به مصاف تیم سفیر گفتمان عرشیا شهر قدس رفت. فولادی‌ها در این دیدار خارج از خانه علی‌رغم تلاش بسیار، با یک گل مغلوب حریف خود شدند تا فصل را با باخت به پایان برسانند.

‌در جدول رده‌بندی نهایی این رقابت‌ها، تیم فولاد هرمزگان با کسب ۳۷ امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر در جایگاه ششم باقی ماند. تیم پالایش نفت بندرعباس نیز با همین امتیاز ۳۷ امتیاز رتبه هشتم جدول را به خود اختصاص داد.

‌در پایان این فصل از رقابت‌ها، تیم گیتی‌پسند اصفهان با اقتدار و کسب ۶۵ امتیاز عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال کشور را از آن خود کرد.