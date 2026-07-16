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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

دربی هرمزگان در هفته اول لیگ برتر فوتسال ۲۵ مرداد برگزار می‌شود

دربی هرمزگان در هفته اول لیگ برتر فوتسال ۲۵ مرداد برگزار می‌شود

بندرعباس - پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان دو نماینده استان هرمزگان در هفته اول لیگ برتر فوتسال به مصاف یکدیگر می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور با حضور ۱۴ تیم به صورت رفت و برگشت برگزار شد.

بر اساس نتایج این قرعه‌کشی پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان همانند دو فصل گذشته در هفته نخست این رقابت‌ها در یک دربی حساس رودرودی خواهند شد.

این رقابت‌ها از تاریخ ۲۵ مرداد ماه آغاز می‌شود و در ادامه برنامه بازی‌های نمایندگان استان هرمزگان در هفته دوم تیم پالایش نفت بندرعباس میزبان دل سوختگان قم خواهد بود و تیم فولاد هرمزگان در قزوین به مصاف پردیس این شهر به میدان خواهد رفت.

با توجه به نتایج قرعه‌کشی نمایندگان استان هرمزگان علاوه بر دربی هفته اول تا هفته پنجم با تیم‌های پایین‌جدول روبرو هستند و فرصت دارند تا از این تقابل‌ها برای کسب امتیازات ارزشمند و شروعی موفق در فصل جدید بهره‌برداری کنند.

کد مطلب 6889866

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