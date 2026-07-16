به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور با حضور ۱۴ تیم به صورت رفت و برگشت برگزار شد.

بر اساس نتایج این قرعه‌کشی پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان همانند دو فصل گذشته در هفته نخست این رقابت‌ها در یک دربی حساس رودرودی خواهند شد.

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این رقابت‌ها از تاریخ ۲۵ مرداد ماه آغاز می‌شود و در ادامه برنامه بازی‌های نمایندگان استان هرمزگان در هفته دوم تیم پالایش نفت بندرعباس میزبان دل سوختگان قم خواهد بود و تیم فولاد هرمزگان در قزوین به مصاف پردیس این شهر به میدان خواهد رفت.

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با توجه به نتایج قرعه‌کشی نمایندگان استان هرمزگان علاوه بر دربی هفته اول تا هفته پنجم با تیم‌های پایین‌جدول روبرو هستند و فرصت دارند تا از این تقابل‌ها برای کسب امتیازات ارزشمند و شروعی موفق در فصل جدید بهره‌برداری کنند.