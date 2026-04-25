به گزارش خبرنگار مهر، تنور رقابتهای فوتبال در استان هرمزگان بار دیگر داغ شده است. تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس زیر نظر ابراهیم صادقی تمرینات خود را برای تقابل حساس روز ۲۴ اردیبهشت ماه مقابل نفت و گاز گچساران در چارچوب هفته ۲۴ لیگ آزادگان آغاز کرده است. این تیم که هماکنون با ۲۸ امتیاز در رتبه نهم جدول قرار دارد، امیدوار است با حمایت صنایع و برنامهریزی کادر فنی، به ردههای بالاتر صعود کند. همچنین دیگر نماینده استان، شناورسازی قشم، با ۲۳ امتیاز در جایگاه سیزدهم، خود را برای دیدار با نود ارومیه آماده میکند.
در همین حال، طی روزهای اخیر گمانهزنیهایی مبنی بر توقف فعالیتهای ورزشی باشگاه فولاد هرمزگان به دلیل شرایط خاص اقتصادی و منطقهای شنیده میشد که با واکنش قاطع مدیران این شرکت، شایعات پایان یافت. مدیریت باشگاه فولاد رسماً اعلام کرد که فعالیت این باشگاه در تمامی رشتههای فصل گذشته شامل فوتبال (لیگ دسته دو)، فوتسال و فوتبال ساحلی (آقایان و بانوان) با قدرت ادامه خواهد داشت. این در حالی است که تیم فوتبال ساحلی فولاد به عنوان قهرمان فصل گذشته، خود را برای دفاع از عنوان قهرمانی آماده میکند.
در حوزه فوتسال نیز، باشگاه پالایش نفت بندرعباس برای انتخاب سرمربی جدید خود وارد مذاکره با گزینههای شاخصی شده است. نام «علیرضا افضل» سرمربی مس سونگون و «هادی بزوال» مربی بومی و موفق هرمزگانی که در هفتههای پایانی عملکرد درخشانی داشت، در میان گزینههای اصلی نیمکت این تیم به چشم میخورد. انتظار میرود با انتخاب نهایی سکاندار فوتسال پالایش نفت، این تیم با آمادگی کامل راهی رقابتهای فصل جدید لیگ برتر فوتسال کشور شود.
