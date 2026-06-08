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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

کاپیتان سابق پالایش نفت به فولاد هرمزگان پیوست

کاپیتان سابق پالایش نفت به فولاد هرمزگان پیوست

بندرعباس - باشگاه فولاد هرمزگان با جذب محمد بنی‌اسدی، کاپیتان فصل گذشته پالایش نفت بندرعباس، نخستین خرید خود برای حضور در فصل جدید لیگ برتر فوتسال کشور را نهایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فولاد هرمزگان در نخستین اقدام نقل‌وانتقالاتی خود برای فصل جدید لیگ برتر فوتسال کشور، محمد بنی‌اسدی را به خدمت گرفت.

این بازیکن باتجربه که فصل گذشته بازوبند کاپیتانی پالایش نفت بندرعباس را بر بازو داشت، پس از توافق با مسئولان فولاد هرمزگان به جمع شاگردان این تیم اضافه شد تا فصل جدید را در ترکیب نماینده هرمزگان دنبال کند.

بنی‌اسدی از چهره‌های شناخته‌شده فوتسال استان هرمزگان به شمار می‌رود و در طول دوران حرفه‌ای خود سابقه حضور در تیم‌های میثاق تهران، پرسپولیس تهران، آذرخش بندرعباس، صنایع هرمزگان و پالایش نفت بندرعباس را در کارنامه دارد.

فولاد هرمزگان با جذب این بازیکن باتجربه فعالیت خود در بازار نقل‌وانتقالات را آغاز کرده و در تلاش است با تقویت ترکیب خود، حضوری موفق در فصل پیش رو داشته باشد.

کد مطلب 6854258

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