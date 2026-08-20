پالایش نفت برنده دربی هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ برتر فوتسال کشور شامگاه پنجشنبه ۲۹ مردادماه با برگزاری دربی هرمزگان میان تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان در سالن اروند بندرعباس به پایان رسید.

این دیدار که از جذاب‌ترین تقابل‌های هفته نخست محسوب می‌شد، با وجود حملات متقابل دو تیم و نمایش قابل توجه بازیکنان در نیمه نخست بدون گل به پایان رسید تا دو تیم با تساوی صفر بر صفر راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم شاگردان علی افضلی در پالایش نفت بندرعباس عملکرد بهتری داشتند و توانستند توسط محمدحسین بازیار و امیر خون‌جهان دو بار دروازه فولاد هرمزگان را باز کنند.

در نهایت این مسابقه با برتری ۲ بر صفر پالایش نفت بندرعباس به پایان رسید تا این تیم در نخستین گام سه امتیاز ارزشمند را به دست آورد و در جایگاه دوم جدول قرار بگیرد.

فولاد هرمزگان نیز بدون امتیاز در رتبه سیزدهم جدول ایستاد.

قضاوت این دیدار بر عهده مهدی طاهری بود و میلاد سعیدی، ستار کدوی و جمال مرادبخش همگی از استان کرمان وی را در امر داوری همراهی کردند. مسعود مقتدری و عبدالکریم سیستانی از استان فارس نیز به ترتیب به عنوان وقت‌نگهدار و ناظر مسابقه حضور داشتند و رحمانی نماینده فدراسیون در این دیدار بود.

فولاد هرمزگان در هفته دوم رقابت‌ها پنجشنبه پنجم شهریورماه از ساعت ۱۷ میهمان پردیس قزوین خواهد بود و پالایش نفت بندرعباس نیز جمعه ششم شهریورماه از ساعت ۱۹ در خانه به مصاف دلسوختگان قم می‌رود.