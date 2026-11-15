به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور عصر یکشنبه پس از چند هفته وقفه با برگزاری هفت دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد و دو نماینده هرمزگان به مصاف حریفان خود رفتند.

تیم پالایش نفت بندرعباس در سالن فجر این شهر میزبان شهرداری ساوه بود و موفق شد با ارائه نمایشی برتر میهمان خود را با نتیجه ۴ بر یک شکست دهد.

امیرحمزه صدیق‌زاده با به ثمر رساندن دو گل به همراه سبحان شراعی و امیرحسین دهقانی گلزنان پالایش نفت بندرعباس در این دیدار بودند.

پالایش نفت بندرعباس با این پیروزی ۲۶ امتیازی شد و همچنان در تعقیب گهرزمین سیرجان صدرنشین رقابت‌ها در جایگاه دوم جدول رده‌بندی باقی ماند.

در دیگر دیدار فولاد هرمزگان در خانه حریف برابر گیتی‌پسند اصفهان قرار گرفت و با نتیجه سنگین ۵ بر صفر مغلوب میزبان خود شد.

فولاد هرمزگان با این شکست ۱۹ امتیازی باقی ماند و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به گیتی‌پسند اصفهان در جایگاه ششم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

در هفته آینده این رقابت‌ها پالایش نفت بندرعباس میهمان پالایش نفت اصفهان خواهد بود و فولاد هرمزگان نیز در دیداری خانگی از فولاد زرند ایرانیان میزبانی می‌کند.