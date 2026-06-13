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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۴

فولاد هرمزگان در جمع سه تیم پایانی لیگ برتر نونهالان کشور

فولاد هرمزگان در جمع سه تیم پایانی لیگ برتر نونهالان کشور

بندرعباس - تیم فوتبال نونهالان فولاد هرمزگان با شکست مهدیار بابل در ضربات پنالتی، به جمع سه تیم پایانی لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت مرحله نیمه‌نهایی لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور روز گذشته با برگزاری سه دیدار پیگیری شد که در یکی از این مسابقات، تیم فوتبال نونهالان فولاد هرمزگان در ورزشگاه اختصاصی چاهو بندرعباس میزبان مهدیار بابل بود.

دیدار رفت دو تیم در بابل با برتری یک بر صفر مهدیار بابل به پایان رسیده بود و نماینده هرمزگان در بازی برگشت برای جبران نتیجه به میدان آمد. نونهالان فولاد هرمزگان در این مسابقه با ارائه نمایشی قابل قبول و با گل امیر رحیمی موفق شدند حریف خود را با نتیجه یک بر صفر شکست دهند تا مجموع دو دیدار رفت و برگشت با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

در ادامه و برای تعیین تیم صعودکننده، ضربات پنالتی برگزار شد که فولاد هرمزگان با نتیجه ۴ بر ۳ از سد مهدیار بابل گذشت و جواز حضور در جمع سه تیم پایانی لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور را کسب کرد.

در سایر دیدارهای این مرحله نیز سپاهان اصفهان با برتری ۴ بر یک مقابل ملوان بندر انزلی، در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه ۸ بر یک صعود کرد.

همچنین دیدار فولاد خوزستان و شهروند جوان نور با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت تا شهروند جوان نور با برتری ۳ بر ۲ در مجموع دو مسابقه، راهی مرحله پایانی شود.

بدین ترتیب تیم‌های فولاد هرمزگان، سپاهان اصفهان و شهروند جوان نور سه تیم راه‌یافته به مرحله پایانی لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور هستند.

کد مطلب 6856701

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