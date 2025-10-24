  1. استانها
  2. کردستان
۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۰۵

دستگیری سارق قطعات خودرو و کشف ۱۴ فقره سرقت در قروه

دستگیری سارق قطعات خودرو و کشف ۱۴ فقره سرقت در قروه

قروه – فرمانده انتظامی شهرستان قروه از شناسایی و دستگیری سارق قطعات خودرو و کشف ۱۴ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ کامبیز رستم‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات خودرو در سطح شهرستان قروه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی گسترده، موفق شدند یک سارق و دو مالخر را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه بیان کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب ۱۴ فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کرده و به همراه اموال مسروقه و مالخران دستگیرشده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ رستم‌نیا با اشاره به اهمیت پیشگیری از سرقت، از شهروندان خواست برای افزایش ایمنی خودروها از تجهیزات بازدارنده استفاده کرده و منازل و اماکن خود را به دوربین مداربسته و سیستم‌های هشداردهنده مجهز کنند.

کد مطلب 6633053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها