دستگیری سارق قطعات خودرو و کشف ۱۴ فقره سرقت در قروه

سرهنگ کامبیز رستم‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات خودرو در سطح شهرستان قروه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی گسترده، موفق شدند یک سارق و دو مالخر را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه بیان کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب ۱۴ فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کرده و به همراه اموال مسروقه و مالخران دستگیرشده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ رستم‌نیا با اشاره به اهمیت پیشگیری از سرقت، از شهروندان خواست برای افزایش ایمنی خودروها از تجهیزات بازدارنده استفاده کرده و منازل و اماکن خود را به دوربین مداربسته و سیستم‌های هشداردهنده مجهز کنند.