حمایت از بیماران خاص در اولویت است؛ بدهی سنگین ذوب آهن به بیمه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفاری ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۶ هزار بیمار خاص و صعبالعلاج تحت پوشش صندوق حمایت از بیماران خاص در این استان قرار دارند که اطلاعات دقیق این بیماران در سامانه نسخهنویسی الکترونیک ثبت شده و شامل جزئیاتی مانند نوع بیماری و عوارض آن است.
وی افزود: اگرچه دیابت بهتنهایی جزو بیماریهای خاص محسوب نمیشود اما عوارض آن مانند زخمهای دیابتی تحت پوشش صندوق قرار میگیرد و بیماران میتوانند از حمایتهای مالی تا سقف ۸۵ میلیون تومان برای هر کد ملی بهرهمند شوند.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان با اشاره به جایگاه برتر استان اصفهان در حمایت از بیماران خاص در کشور، گفت: از آبان ۱۴۰۱ تاکنون، بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از این بیماران هزینه شده است.
صفاری با بیان اینکه این رقم نشاندهنده جذب منابع قابلتوجه و جبران بخشی از هزینههای درمانی بیماران است، ابراز کرد: با وجود این متأسفانه آمار بیماران خاص در استان به دلیل وجود صنایع آلایندهای مانند ذوبآهن بالاست.
بدهی ۳۴۸ میلیاردی ذوبآهن به بیمه درمان
وی همچنین به بدهی شرکت ذوبآهن به سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: این شرکت تا پایان مرداد سال جاری، بیش از ۳۴۸ میلیارد تومان بابت حق بیمه ۶۰ هزار بیمهشده تحت پوشش خود به بیمه سلامت بدهکار است.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان تأکید کرد: ذوبآهن نهتنها حق بیمه را پرداخت نمیکند بلکه در زمینه مسئولیت اجتماعی برای حمایت از بیماران خاص نیز عملکرد قابلقبولی نداشته است؛ این بدهی شامل ۳۴۸ میلیارد تومان حق بیمه بازنشستگان و کارکنان ذوبآهن است که پرداخت آن برای ادامه خدمات بیمهای ضروری است.
مطالبات مراکز درمانی خصوصی و داروخانهها پرداخت شد
صفاری با اشاره به کمبود منابع مالی از تلاش سازمان بیمه سلامت برای پرداخت بهموقع مطالبات مراکز خصوصی خبر داد و گفت: تا پایان فروردین امسال مطالبات تمام داروخانهها، تا پایان اردیبهشت ماه مطالبات مطبهای پزشکان و تا پایان سال ۱۴۰۳ مطالبات بیمارستانهای خصوصی تسویه شده است.
وی اضافه کرد: خدمات دیالیز بهصورت کامل رایگان ارائه میشود و مطالبات مراکز دیالیز تا پایان فروردین امسال پرداخت شده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان خاطرنشان کرد: علیرغم کسری بودجه ۴۰ همتی (هزار میلیارد تومان) سازمان بیمه سلامت در سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب ۷۰ همتی برای سال ۱۴۰۴، تلاش کردیم تا خدمات به بیمهشدگان دچار نقصان نشود.
یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در اصفهان تحت پوشش بیمه سلامت
صفاری با اشاره به مأموریت بیمه سلامت برای صدور بیمهنامه رایگان برای اقشار کمدرآمد، گفت: در استان اصفهان یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه رایگان هستند که حق بیمه آنها از منابع عمومی دولت تأمین میشود.
وی افزود: این سازمان با وجود کسری بودجه توانسته خدمات درمانی را بهویژه برای بیماران خاص و صعبالعلاج گسترش دهد؛ برای مثال بیماران سرطانی در بیمارستانهای دولتی بهصورت کامل رایگان درمان میشوند اگرچه هزینههای همراه بیمار بر عهده خود اوست.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان در ادامه به سامانه نسخهنویسی الکترونیک بعنوان یکی از دستاوردهای کلیدی بیمه سلامت اشاره و اظهار کرد: این سامانه نهتنها در شناسایی بیماران خاص و صعبالعلاج مؤثر بوده بلکه با بهروزرسانی در دولت چهاردهم و استفاده از هوش مصنوعی، امکان پیشگیری از تخلفات و تقلبات را نیز فراهم کرده است.
صفاری افزود: تأیید داروهای گرانقیمت بیماران خاص، مانند داروهای اماس که برخی از آنها هزینهای بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دارند، از طریق این سامانه انجام میشود و بیماران با پرداخت کمتر از یک میلیون تومان میتوانند به این داروها دسترسی پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مهم بیمه سلامت در استان اصفهان، واگذاری فرآیند تأیید داروهای بیماران خاص به داروخانههای منتخب است، گفت: در حال حاضر، داروخانه بیمارستان سیدالشهدا در اصفهان این اختیار را دارد و بیماران سرطانی دیگر نیازی به مراجعه به اداره کل بیمه سلامت برای تأیید دارو ندارند.
وی افزود: تا پایان سال، تمام داروخانههایی که داروهای بیماریهای خاص را توزیع میکنند این اختیار را خواهند داشت تا فرآیند دسترسی بیماران به دارو تسهیل شود.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان پیشنهاد کرد: صنایع آلایند مانند ذوبآهن بخشی از بودجه مسئولیت اجتماعی خود را به صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج اختصاص دهند.
صفاری در ادامه به طرحهای عمرانی سازمان بیمه سلامت استان اشاره کرد و گفت: در پنج سال گذشته، ساختمانهای بیمه سلامت در بیشتر شهرستانهای استان از جمله کاشان افتتاح شده و بهزودی ساختمان نجفآباد نیز به بهرهبرداری میرسد.
وی همچنین بر اهمیت اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده تأکید کرد و گفت: نسخهنویسی الکترونیک زیرساخت اصلی این طرح است و تجمیع منابع سلامت برای اجرای موفق آن ضروری است.
درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان خاطرنشان کرد: در زمینه خدمات دندانپزشکی، کودکان زیر ۱۲ سال چه تحت پوشش بیمه سلامت باشند یا سایر بیمهها، از خدمات بستری رایگان در بیمارستانهای دولتی بهرهمند هستند؛ همچنین، صندوق حمایت از بیماران خاص مبالغی را بهصورت بلاعوض برای هزینههای درمانی پرداخت میکند.
