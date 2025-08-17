پرداخت حق بیمه اجتماعی برای ۵ هزار زن سرپرست خانوار اصفهانی

هادی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی چهار ماه نخست امسال، حق بیمه اجتماعی ۳ هزار و ۹۸۷ زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان به شعب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد.

وی افزود: همچنین برای حمایت از خانوارهای روستایی و عشایری دارای سرپرست زن، حق بیمه اجتماعی ۹۷۸ نفر به مبلغی بیش از ۲ میلیارد و ۸۵۱ میلیون تومان به صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر واریز شده است.

بنایی با اشاره به حمایت از مددجویان شاغل خاطرنشان کرد: در همین بازه زمانی، حق بیمه اجتماعی ۲۷۳ مددجوی دارای طرح اشتغال نیز با رقمی معادل ۶۸۹ میلیون تومان پرداخت شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان تأکید کرد: توانمندسازی مددجویان با رویکرد پایداری حمایت‌های اجتماعی، از اولویت‌های اصلی این نهاد است و پرداخت مستمر حق بیمه اجتماعی، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار و مددجویان دارای طرح‌های اشتغال، گامی مؤثر در این مسیر به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: هدف از این حمایت‌ها ایجاد بستر مناسب برای برخورداری مددجویان از خدمات بلندمدت تأمین اجتماعی نظیر مستمری بازنشستگی و بازماندگان و نیز تقویت امنیت شغلی آن‌ها در آینده است.

بنایی در پایان یادآور شد: پرداخت حق بیمه اجتماعی بخشی از فرآیند توانمندسازی مددجویان است که در کنار آموزش، اشتغال و سایر خدمات حمایتی، می‌تواند زمینه خروج پایدار آنان از چرخه فقر را فراهم کند.