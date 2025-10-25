شهرکی: فرصت ویژه برای صنعتگران سیستان وبلوچستان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود شهرکی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شکل‌گیری حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن استان، اعلام کرد: ۱۵۷ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به طرح‌های وزارت صمت است که نشان‌دهنده توجه ویژه این وزارتخانه به توسعه استان است که سهم پیش‌پرداخت واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته و قیمت زمین نیز فعلاً ثابت مانده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان افزود: در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی برای استان پیش‌بینی شده و سهم سرمایه‌گذاری صنعتی ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما اکنون سرمایه‌گذاری‌های در حال اجرا، بهره‌برداری یا آماده بهره‌برداری در استان حدود چهار برابر این رقم را شامل می‌شود.

وی تأکید کرد: کاهش مبلغ اولیه واگذاری زمین، فرصتی بی‌نظیر برای ورود سرمایه‌گذاران به عرصه تولید و صنعت در استان است. توصیه می‌شود فعالان اقتصادی در دو ماه آینده از این مزیت استفاده کرده و برای دریافت زمین اقدام کنند.

شهرکی همچنین از حمایت‌های تسهیلاتی برای پروژه‌هایی با پیشرفت مناسب خبر داد و گفت: این اقدامات با همکاری استاندار و دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز توسعه واقعی استان خواهد بود.