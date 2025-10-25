بسته خبری شبانه ۳ آبان سیستان و بلوچستان

زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان، به مهم‌ترین رخدادهای این استان در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۴ می‌پردازیم.