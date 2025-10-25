https://mehrnews.com/x39q5M ۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵ کد مطلب 6634147 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵ بسته خبری شبانه ۳ آبان سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان، به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۴ میپردازیم. دریافت 15 MB کد مطلب 6634147 کپی شد مطالب مرتبط دلجویی جانشین مرزبانی سیستان و بلوچستان از بانوی حادثه دیده مرز میلک بسته خبری سوم آبان ماه خبرگزاری مهر کردستان شهرکی: فرصت ویژه برای صنعتگران سیستان وبلوچستان فراهم شد بسته خبری ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان آتش سوزی عمدی لوله خط انتقال آب شیرگواز دشتیاری سرهنگ نواب زاده: ۲۱۱ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل جمع آوری شد شهرستان سرباز؛ قطب نوظهور تولید میوه استوایی «پاپایا» رمرودی: ۱۵۵ رشته قنات در سیستان و بلوچستان احیا و مرمت شد آغاز طرح نان کامل در سیستان و بلوچستان؛ گامی نو در مسیر تغذیه سالم برچسبها بسته خبری زاهدان خبرگزاری مهر
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