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۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵

بسته خبری شبانه ۳ آبان سیستان و بلوچستان

بسته خبری شبانه ۳ آبان سیستان و بلوچستان

زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان، به مهم‌ترین رخدادهای این استان در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۴ می‌پردازیم.

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کد مطلب 6634147

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی

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