اخلاقی: ۵ رویداد گردشگری و افتتاح نخستین مزرعه گردشگری در استان سمنان

بهمن اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری چهار رویداد گردشگری طی یک هفته اخیر خبر داد و ابراز کرد: طی یک هفته اخیر همچنین نخستین مزرعه گردشگری استان در شهرستان شاهرود به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه جشنواره گردو و بازی‌های بومی در شهرستان آرادان نخستین رویدادی بود که در یک هفته اخیر با استقبال پرشور مردم برگزار شد، ابراز کرد: نخستین جشنواره گردو و بازی‌های بومی و محلی شهرستان آرادان به مناسبت هفته تربیت‌بدنی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و استقبال کم‌نظیر علاقه‌مندان و گردشگران برگزار شد.

سرپرست میراث فرهنگی استان سمنان ادامه داد: در این جشنواره که در منطقه نمونه گردشگری رامه برگزار شد، برنامه‌هایی همچون همایش پیاده‌روی خانوادگی، مسابقه آشپزی محلی، برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی، مسابقه نقاشی کودکان، اجرای آواهای محلی و برگزاری بازی‌های بومی و محلی اجرا شد.

اخلاقی از برگزاری سومین جشنواره گردشگری پیاز لاسجرد به عنوان دیگر رویداد گردشگری این هفته یاد کرد و ابراز داشت: جشنواره گردشگری نمد در روستای عشایری ابرسج در شهرستان شاهرود نیز رویدادی بود که با استقبال پرشور مردم برگزار شد.

وی افزود: جشنواره پیاز جیلان واقع در بخش بسطام شهرستان شاهرود نیز دیگر رویداد گردشگری بود که به همراه اجراهای هنری و نمایشگاه صنایع دستی بسیار مورد استقبال مردم و علاقمندان قرار گرفت.

سرپرست میراث فرهنگی استان سمنان همچنین با بیان اینکه افتتاح مزرعه گردشگری مرغزار در بخش بسطام شهرستان شاهرود دیگر اقدامی بود که در طول یک هفته اخیر در استان سمنان در بخش گردشگری به انجام رسیده است، افزود: این مزرعه در راستای توسعه گردشگری تخصصی فعالیت خواهد داشت.