به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دومین جشنواره گردشگری انار نمهیل روز جمعه ۱۶ آبان ماه در این روستای گردشگری از توابع بخش خورش رستم شهرستان خلخال برگزار می‌شود.

وی افزود: بخش خورش رستم در شهرستان خلخال با وجود طبیعت بکر و باغات انار از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی بهره می‌برد و یکی از اهداف اصلی جشنواره معرفی این ظرفیت‌ها و عرضه محصولات به علاقمندانی است که در جشنواره حضور پیدا می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ضمن پیش بینی استقبال گسترده گردشگران از این جشنواره، بیان کرد: به همین منظور برگزاری جشنواره انار در روستای گردشگری نمهیل با برپایی غرفه‌های عرضه صنایع‌دستی، محصول باغات و تولیدات بومی و همچنین با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری همراه خواهد بود.

جباری با اشاره به اهمیت برگزاری این جشنواره در راستای رونق صنعت گردشگری در جنوبی‌ترین نقطه استان اردبیل، بیان کرد: این جشنواره توسط اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و با همکاری همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط از جمله بخشداری خورش رستم و دهیاری نمهیل برگزار خواهد شد.