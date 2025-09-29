بیماری های قلبی نخستین علت مرگ در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هاشمی نظری، ضمن گرامیداشت روز جهانی قلب، این روز را فرصتی برای ارتقای آگاهی عمومی و تشویق افراد، خانواده ها و آحاد مردم برای خود مراقبتی و آشنایی با عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه بیماری‌های قلبی عروقی نخستین علت مرگ‌ومیر در جهان و ایران محسوب می‌شوند، اظهار کرد: عوامل خطر اصلی ابتلا به این بیماری‌ها شامل مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم و کم‌تحرکی است که به‌طور غیرمستقیم با بروز اضافه‌وزن و چاقی، افزایش قند، چربی و فشارخون بالا تظاهر پیدا می‌کنند.

هاشمی نظری با اعلام شعار روز جهانی قلب امسال «هیچ ضربان قلبی را از دست ندهید» " don’t miss a beat " خاطرنشان کرد: این شعار با پیام «قلب تو شایسته توجه است» بر اهمیت و نقش پیشگیری و توجه به تعادل در رژیم غذایی، انجام فعالیت بدنی کافی، اجتناب از مصرف دخانیات و الکل و نیز مدیریت استرس در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی تاکید دارد.

هاشمی نظری با بیان اینکه از سال ۱۹۹۹ هر ساله ۲۹ سپتامبر به عنوان «روز جهانی قلب» گرامی داشته می‌شود، افزود: بی‌تردید، این مناسبت فرصتی جهانی برای ارتقای آگاهی عمومی فراهم می‌آورد تا افراد، خانواده‌ها و جوامع برای انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بیماری‌های قلبی‌عروقی تشویق شوند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از ارائه خدمات مرتبط با شناسایی عوامل خطر بروز بیماری‌های قلبی‌عروقی در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت تحت پوشش دانشگاه خبر داد و از هم‌وطنان دعوت کرد برای بهره‌مندی از این خدمات به واحدهای بهداشتی مراجعه کنند.

هاشمی نظری اظهار کرد: علاوه بر این خدمات، خدماتی نظیر تشخیص، درمان و مراقبت از بیماری دیابت و فشار خون بالا، تعیین احتمال خطر بروز بیماری‌های قلبی‌عروقی در طی ۱۰ سال آینده، بررسی وضعیت تغذیه فرد و تجویز رژیم غذایی سالم، مشاوره سلامت روان و کنترل استرس نیز در واحدهای بهداشتی ارایه می‌شود.

به گفته وی، برگزاری همایش‌های اطلاع‌رسانی ویژه عموم مردم، آموزش درباره بیماری‌های قلبی‌عروقی و عوامل خطر در مدارس تحت پوشش، برپایی میز خدمت و انجام غربالگری بیماری دیابت و فشار خون بالا، همچنین آموزش گروه‌های مختلف جامعه از جمله اقدامات نمادینی هستند که با هدف ترویج فرهنگ سلامت و اصلاح سبک زندگی برای گرامیداشت این روز برنامه‌ریزی شده و اجرا خواهد شد.