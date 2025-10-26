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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

دستگاه‌های لیزر ۲۰ میلیاردی قاچاق در سمیرم توقیف شد

دستگاه‌های لیزر ۲۰ میلیاردی قاچاق در سمیرم توقیف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از کشف تعداد سه دستگاه لیزر مو، به ارزش بیست میلیارد ریال در سمیرم خبر داد.

سرهنگ محمود رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست بازرسی شهید رئیسیان در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پراید وانت مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از این خودرو پرداخته که در این عملیات تعداد ۳ دستگاه لیزر مو قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم با اشاره به این که کارشناسان ارزش محموله قاچاق مشکوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند ادامه داد: در این راستا برای راننده متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 6634876

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