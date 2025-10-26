سرهنگ محمود رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست بازرسی شهید رئیسیان در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پراید وانت مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از این خودرو پرداخته که در این عملیات تعداد ۳ دستگاه لیزر مو قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم با اشاره به این که کارشناسان ارزش محموله قاچاق مشکوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند ادامه داد: در این راستا برای راننده متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.