برگزاری مراسم یادبودی برای ناصر تقوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم یادبود زنده یاد ناصر تقوایی نویسنده و کارگردان سینما روز سه شنبه ششم آبان ساعت ۱۷ در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

ناصر تقوایی نویسنده و فیلمساز سه‌شنبه ۲۲ مهر در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

از این هنرمند فقید سینما فیلم‌های ماندگاری همچون «آرامش در حضور دیگران»، «نفرین»، «صادق کرده»، «ای ایران»، «ناخداخورشید»، «کاغذ بی خط» و سریال «دائی جان ناپلئون» به یادگار مانده است.

ورود در این مراسم برای عموم آزاد است.

پوستر این برنامه را طاها ذاکر طراحی کرده است.