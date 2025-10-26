برگزاری مراسم یادبودی برای ناصر تقوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم یادبود زنده یاد ناصر تقوایی نویسنده و کارگردان سینما روز سه شنبه ششم آبان ساعت ۱۷ در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار میشود.
ناصر تقوایی نویسنده و فیلمساز سهشنبه ۲۲ مهر در سن ۸۴ سالگی درگذشت.
از این هنرمند فقید سینما فیلمهای ماندگاری همچون «آرامش در حضور دیگران»، «نفرین»، «صادق کرده»، «ای ایران»، «ناخداخورشید»، «کاغذ بی خط» و سریال «دائی جان ناپلئون» به یادگار مانده است.
ورود در این مراسم برای عموم آزاد است.
پوستر این برنامه را طاها ذاکر طراحی کرده است.
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