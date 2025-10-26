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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

برگزاری مراسم یادبودی برای ناصر تقوایی

برگزاری مراسم یادبودی برای ناصر تقوایی

مراسم یادبود ناصر تقوایی سه شنبه ششم آبان در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم یادبود زنده یاد ناصر تقوایی نویسنده و کارگردان سینما روز سه شنبه ششم آبان ساعت ۱۷ در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

ناصر تقوایی نویسنده و فیلمساز سه‌شنبه ۲۲ مهر در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

از این هنرمند فقید سینما فیلم‌های ماندگاری همچون «آرامش در حضور دیگران»، «نفرین»، «صادق کرده»، «ای ایران»، «ناخداخورشید»،  «کاغذ بی خط» و سریال «دائی جان ناپلئون» به یادگار مانده است.

ورود در این مراسم برای عموم آزاد است.

پوستر این برنامه را طاها ذاکر طراحی کرده است.

کد مطلب 6634893
ندا زنگینه

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