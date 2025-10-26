وعده آغاز عملیات اجرایی سد «بختیاری» در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه دیدار با سرمایهگذاران چینی از آغاز عملیات اجرایی سد «بختیاری» در لرستان خبر داد.
وی گفت: عملیات اجرایی سد بختیاری از محل فاینانس بهزودی اجرا میشود.
استاندار لرستان، ادامه داد: با پیگیریهای صورتگرفته، مجوز اجرای سد «بختیاری» از محل فاینانس اخذ شده و عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز میشود.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود به ارجاع پرونده سد «معشوره» به شورای اقتصاد خبر داد و گفت: باتوجهبه حجم بالای سرمایهگذاری لازم برای سد «معشوره» پیگیریهای لازم برای اجرای سد «معشوره» از محل فاینانس و یک شرکت چینی صورت گرفت و مراحل قانونی آن نیز طی شده است.
وی افزود: پرونده این سد هم اکنون، مراحل قانونی را طی کرده و در حال ارجاع به شورای اقتصاد است.
استاندار لرستان، ادامه داد: در سال جاری نیز از محل منابع داخلی ۸۰۰ میلیارد تومان برای این سد، منظور شده است.
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