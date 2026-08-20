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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۲

ترخیص بدون توقف کالا برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خوش‌نام

ترخیص بدون توقف کالا برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خوش‌نام

یک مقام مسئول گفت: برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خوش‌نام و خوش‌سابقه تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا بتوانند بدون توقف، کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.

قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات انجام‌شده برای تسریع در واردات با توجه به شرایط کشور اظهار کرد: در بحث به‌اصطلاح تسریع در واردات، با توجه به شرایط کشور، سازمان ملی استاندارد یک‌سری دستورالعمل‌ها و بسته‌های حمایتی را ابلاغ کرده است تا این موضوع تصویب شود.

وی ادامه داد: افزون بر این، در استان تهران نیز روش‌های بیشتری را به‌اصطلاح برای تسریع در این روند استفاده کردیم تا بتوانیم، به‌خصوص در دوران جنگ، گمرکات را با سرعت بیشتری تخلیه کنیم.

فدوی گفت: تسهیلات بیشتری برای واحدهای تولیدی و واردکنندگان خوشنام و خوش‌سابقه ما وجود دارد و این افراد می‌توانند بدون توقف، جنس و کالای خود را از گمرک ترخیص کنند.

کد مطلب 6920356
سمیه رسولی

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    نظرات

    • فرزاد IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      عالی واستثنایی

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