قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات انجامشده برای تسریع در واردات با توجه به شرایط کشور اظهار کرد: در بحث بهاصطلاح تسریع در واردات، با توجه به شرایط کشور، سازمان ملی استاندارد یکسری دستورالعملها و بستههای حمایتی را ابلاغ کرده است تا این موضوع تصویب شود.
وی ادامه داد: افزون بر این، در استان تهران نیز روشهای بیشتری را بهاصطلاح برای تسریع در این روند استفاده کردیم تا بتوانیم، بهخصوص در دوران جنگ، گمرکات را با سرعت بیشتری تخلیه کنیم.
فدوی گفت: تسهیلات بیشتری برای واحدهای تولیدی و واردکنندگان خوشنام و خوشسابقه ما وجود دارد و این افراد میتوانند بدون توقف، جنس و کالای خود را از گمرک ترخیص کنند.
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