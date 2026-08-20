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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۸

تکمیل طرح‌ انرژی و صنایع تبدیلی با پیشرفت بالای ۶۰درصد استان اردبیل

تکمیل طرح‌ انرژی و صنایع تبدیلی با پیشرفت بالای ۶۰درصد استان اردبیل

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: طرح‌های انرژی تجدیدپذیر و صنایع تبدیلی استان که از پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد برخوردارند،تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در جریان بازدید از طرح‌های در حال احداث انرژی تجدیدپذیر و صنایع تبدیلی استان اظهار کرد: این طرح‌ها از پروژه‌های مهم اقتصادی استان به‌شمار می‌روند و با توجه به پیشرفت مناسب عملیات اجرایی، تلاش می‌شود روند تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها با جدیت دنبال شود.

وی افزود: در جریان این بازدید، مسائل و مشکلات طرح‌ها با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها اتخاذ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: با پیگیری دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران، تکمیل این طرح‌ها زمینه افزایش ظرفیت تولید، توسعه صنایع تبدیلی و استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان را فراهم خواهند کرد.

کد مطلب 6922037

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