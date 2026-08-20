تکمیل طرح‌ انرژی و صنایع تبدیلی با پیشرفت بالای ۶۰درصد استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در جریان بازدید از طرح‌های در حال احداث انرژی تجدیدپذیر و صنایع تبدیلی استان اظهار کرد: این طرح‌ها از پروژه‌های مهم اقتصادی استان به‌شمار می‌روند و با توجه به پیشرفت مناسب عملیات اجرایی، تلاش می‌شود روند تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها با جدیت دنبال شود.

وی افزود: در جریان این بازدید، مسائل و مشکلات طرح‌ها با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها اتخاذ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: با پیگیری دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران، تکمیل این طرح‌ها زمینه افزایش ظرفیت تولید، توسعه صنایع تبدیلی و استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان را فراهم خواهند کرد.