بازدید وزیر جهاد کشاورزی از اسکله صیادی پشت شهر بندرعباس 

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه در سفر به استان هرمزگان با همراهی محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی از اسکله صیادی پشتشهر بندرعباس بازدید کرد و در جریان مسائل و مشکلات صیادان قرار گرفت.
در این بازدید، صیادان و فعالان حوزه صیادی استان ضمن گفتوگو با وزیر جهاد کشاورزی، مسائل و مطالبات خود را در زمینه فعالیتهای صیادی، وضعیت شناورها و زیرساختهای اسکله مطرح کردند.
اسکله صیادی پشتشهر بندرعباس در جریان جنگ اخیر هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفته بود که بر اثر آن به تعدادی از شناورها خسارت وارد شد.
وزیر جهاد کشاورزی در این بازدید ضمن گفتوگو با صیادان، در جریان آخرین وضعیت خسارتهای واردشده و مشکلات ناشی از این حادثه قرار گرفت.
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