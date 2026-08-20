به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی صبح پنجشنبه در جمع مدیران استان با اشاره به روند اجرای برنامههای توسعهای در مازندران اظهار کرد: مدیریت استان در حوزههای اقتصادی، عمرانی و سازندگی بدون برنامه عمل نکرده و مردم در نقاط مختلف استان آثار اجرای طرحهای توسعهای را مشاهده میکنند.
وی افزود: در توزیع منابع و خدمات، تلاش شده عدالت جغرافیایی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و امکانات میان مناطق مختلف استان به شکل متوازن توزیع شود.
استاندار مازندران با اشاره به رویکرد مدیریت استان در توزیع خدمات، ادامه داد: مازندران را مانند یک شهر واحد میبینیم و این نگاه در نحوه تخصیص منابع و اجرای طرحها در شهرستانهای شرق و غرب استان نیز دنبال شده است.
یونسی رستمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزههای بازسازی، سازندگی و اقتصاد گفت: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، حدود ۹۰ درصد طرحهای استان تا سال آینده به پایان میرسد و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای علمی و متخصص در مدیریت استان تأکید کرد و گفت: باید از شیوههای سنتی فاصله گرفت و از توان علمی و نیروهای توانمند برای حل مسائل استان بهره گرفت.
استاندار مازندران با اشاره به چالش تأمین آب در برخی مناطق استان، بیان کرد: قابل قبول نیست استانی با ظرفیت قابل توجه منابع آبی، در مرکز استان و مناطق پیرامونی با مشکل کمبود آب مواجه باشد؛ بنابراین برای رفع این مسائل باید برنامهریزی علمی و اجرایی صورت گیرد.
یونسی رستمی یکی از برنامههای مهم استان را تقویت زیرساختهای انرژی عنوان کرد و گفت: با برنامهریزیهای انجامشده، حدود ۶۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان در سال آینده اضافه خواهد شد و با همراهی مدیران، چالشهای موجود در این حوزه برطرف میشود.
وی تأکید کرد: مدیران استان باید با برنامه حرکت کنند و تصمیمها را در میدان اجرا دنبال کنند؛ به این معنا که هرجا نیاز به اصلاح وجود داشته باشد، اصلاحات لازم نیز در فرآیند اجرا انجام شود.
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابیهای انجامشده از عملکرد مدیریت استان اشاره کرد و گفت: بر اساس نظرسنجیهای صورت گرفته در سطح استان، میزان رضایتمندی مردم بیش از ۸۰ درصد اعلام شده است.
وی همچنین با اشاره به تأمین امنیت پایدار در مازندران اظهار کرد: این امنیت زمینه پذیرایی از بیش از ۱۷ میلیون مسافر را در استان فراهم کرده است.
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