هوای اصفهان در شصتمین روز تابستان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد با میانگین ۹۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ انقلاب ۱۳۷، بزرگراه خرازی ۱۰۷، دانشگاه صنعتی ۱۱۹، رهنان ۱۰۶، شهرک منتظری ۱۱۷ و ولدان ۱۱۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه شرق اصفهان (قهاب) با عدد ۱۵۸ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۸۲، پارک زمزم با عدد ۶۵، علوم پزشکی اصفهان ۷۰، رودکی ۹۱، زینبیه ۶۸، فرشادی ۷۶، فیض و میرزا طاهر ۷۸، کاوه ۸۰ و کردآباد ۱۰۰ قابل قبول است.

هوا در شهرهای نجف‌آباد، شهرضا، کاشان، مبارکه و شاهین‌شهر در وضعیت قابل قبول است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.