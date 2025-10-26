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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

فوت ناشی از برق‌گرفتگی در استان مرکزی ۳۳ درصد کاهش یافت

فوت ناشی از برق‌گرفتگی در استان مرکزی ۳۳ درصد کاهش یافت

اراک-مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با اشاره به مرگ خاموش در مسیر جریان برق، اظهار کرد: فوت ناشی از برق‌گرفتگی در این استان ۳۳ درصد کاهش یافت.

مهدی علیزاده مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جریان الکتریکی می‌تواند عملکرد اعصاب، ماهیچه‌ها و قلب را مختل کند از همین رو، سوختگی‌های الکتریکی از خطرناک‌ترین نوع سوختگی‌ها محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به کاهش ۳۳ درصدی جان‌باختگان ناشی از برق‌گرفتگی در استان مرکزی گفت: در نیمه نخست امسال، چهار نفر (مرد) بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست داده‌اند، در حالی‌که این رقم در سال گذشته ۶ نفر شامل چهار مرد و ۲ زن بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی نسبت به پیامدهای مرگبار عبور جریان برق از بدن هشدار داد و گفت: زمانی که فرد دچار برق‌گرفتگی می‌شود، جریان از نقطه‌ای وارد بدن شده و از محل تماس با زمین خارج می‌شود و این مسیر عبور، دچار آسیب جدی می‌شود.

علیزاده مهاجر ادامه داد: نقاط ورود و خروج جریان برق، معمولاً به شکل حفره‌هایی شبیه به اثر گلوله ظاهر می‌شوند، اما آسیب فقط به این نقاط محدود نمی‌شود بلکه کل مسیر عبور جریان در بدن تخریب می‌شود.

به گفته وی، انرژی و گرمای تولیدشده در حین عبور برق، سلول‌های مسیر را نابود می‌کند و به هر میزان ولتاژ بیشتر باشد، شدت سوختگی و جراحت نیز وخیم‌تر خواهد بود.

کد مطلب 6634992

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