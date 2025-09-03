  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

بهره برداری ۵۳۸ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شاهرود و میامی

بهره برداری ۵۳۸ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شاهرود و میامی

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از بهره برداری ۵۳۸ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شاهرود و میامی خبر داد و گفت: هدف از این اقدام کمک به خانه‌دار شدن و رضایت مردم است.

امیر عمیدی در حاشیه مراسم افتتاح طرح‌های مسکن با حضور استاندار سمنان به مناسب هفته دولت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۵۳۸ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شاهرود و میامی به بهره برداری رسید، ابراز داشت: هدف از این اقدام تأمین مسکن برای متقاضیان بوده است.

وی با بیان اینکه با اتمام این طرح‌ها گامی برای حل مشکل تأمین مسکن برداشته شد، افزود: از این تعداد ۴۹۰ واحد مسکونی در شاهرود و ۴۷ واحد در میامی به متقاضیان تحویل داده شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه این واحدها در قالب طرح‌های حمایتی، خود مالکی و بازآفرینی شهری بودند، ابراز داشت: تأمین مسکن از جمله برنامه‌های در دست پیگیری این اداره کل است.

عمیدی با بیان اینکه این واحدها از زیرساخت‌های کامل رفاهی و خدماتی برخوردار هستند، تصریح کرد: این واحدها در واقع برای رفع نیاز اقشار مختلف جامعه ساخته و تحویل متقاضیان داده شدند.

وی اضافه کرد: نهضت ملی مسکن از اولویت‌های راهبردی دولت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است.

کد خبر 6578894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها