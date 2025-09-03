بهره برداری ۵۳۸ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شاهرود و میامی

امیر عمیدی در حاشیه مراسم افتتاح طرح‌های مسکن با حضور استاندار سمنان به مناسب هفته دولت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۵۳۸ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شاهرود و میامی به بهره برداری رسید، ابراز داشت: هدف از این اقدام تأمین مسکن برای متقاضیان بوده است.

وی با بیان اینکه با اتمام این طرح‌ها گامی برای حل مشکل تأمین مسکن برداشته شد، افزود: از این تعداد ۴۹۰ واحد مسکونی در شاهرود و ۴۷ واحد در میامی به متقاضیان تحویل داده شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه این واحدها در قالب طرح‌های حمایتی، خود مالکی و بازآفرینی شهری بودند، ابراز داشت: تأمین مسکن از جمله برنامه‌های در دست پیگیری این اداره کل است.

عمیدی با بیان اینکه این واحدها از زیرساخت‌های کامل رفاهی و خدماتی برخوردار هستند، تصریح کرد: این واحدها در واقع برای رفع نیاز اقشار مختلف جامعه ساخته و تحویل متقاضیان داده شدند.

وی اضافه کرد: نهضت ملی مسکن از اولویت‌های راهبردی دولت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است.